食安中心｜安全食用盆菜5大貼士＋處理新年剩餘食物建議

農曆新年 又來到！每逢大時大節，不少人都會選擇大夥一起吃盆菜，餸菜種類多又熱辣辣，最適合一家大細！不過食物安全中心 提提大家，盆菜若加熱處理不當，隨時爆發食物安全危機！馬上看看食安中心有關安全食用盆菜的5大貼士，還有如何處理新年剩餘食物的建議～

安全食用盆菜5大貼士

訂購盆菜，記得要光顧持牌、可靠及衞生的供應商。因為盆菜配料的種類多，製作及貯存的時間較長，潛在較高的風險，因此在訂購時應向供應商說明提取盆菜的時間，避免過早提取。一般而言，在食用前半小時至不多於一小時提取盆菜較為適合。

熱盆菜應保持在攝氏60度以上。提取盆菜後應立即回家並盡快將盆菜加熱，以避免盆菜存放於室温下過久而增加細菌繁殖的機會。

經冷凍處理的盆菜，應保持在攝氏4度或以下。

在食用盆菜前，要徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上或完全煮沸。應留意盆菜分量，因為分量愈大，便需要翻熱較長時間才可令食物熱透。

盆菜在徹底翻熱後應立即進食，使用公筷和公羹，並一次過吃完，避免將食物重複翻熱。



安全處理新年剩餘食物

另外，不少人在農曆新年過後，家中會可能會有大量剩餘食物，如糕點或煎堆類等。對於如何安全處理剩餘食物，食安中心有以下建議：

為了保障食物安全，所有易壞食物均應在烹煮或冷卻後2小時內放進雪櫃，放置在外面多於4小時的食物應棄掉。

進食前，應查看食物的到期日，若已過了「此日期或之前食用」日期，應把食物丟棄，同時應注意過了「此日期前最佳」日期的食物品質。不要只利用嗅覺來判別食物是否能安全食用，因為即使過了「此日期或之前食用」日期，食物的外觀及氣味也可能正常。

翻熱剩餘的食物時，要確保食物的中心溫度至少達攝氏75度或以上，而且只應翻熱一次。