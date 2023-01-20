新年盆菜2023 ｜ 一粥麵賀年套餐 鮑魚聚寶盆菜及五福臨門煲

農曆新年將至，又來到跟一眾親友團聚的大日子。每逢過年，家人或者會煮幾味，但假如不想入廚的話，外出用膳或購買盆菜也是不錯的選擇。今年一粥麵推出「鮑魚聚寶盆」套餐及「五福臨門煲」供大家應節，前者用上10頭鮑魚、北海道宗谷瑤柱、韓國蠔豉、肥厚花菇、法國鴨掌及新鮮彈牙的原隻大蝦，另外還有半隻肉質嫩滑的貴妃雞，再配以南乳腩肉、豬皮、魷魚、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等好意頭菜。大家亦可加入加入紅燒花膠肉絲素翅（4磅），及臘味糯米飯，售價為$1,088（6人用）。

鮑魚聚寶盆

另外亦有適合2人享用的「五福臨門煲」（$198），以高質食材入饌，包括：古法扣鴨掌、滋補紅燒花膠、鮮味瑤柱、惹味南乳豬手、蠔皇花菇等。套餐更有兩款配搭組合任你選擇，包括「五福臨門煲」配香脆黃金乳鴿及2碗香飯，或「五福臨門煲」加豐盛多料的揚州炒飯。

五福臨門煲

鮑魚盆菜早鳥8折優惠$788 (6位用) / 標準價 $988 (6位用)

訂購日期：即日起至2023年1月20日

取貨日期：即日起至1月25日

取貨時間：3-7pm (年初一至四增設：12nn-3pm)

「五福臨門煲」$198

開售日期：即日起至1月30日，每日3點開始

套餐菜式組合選擇： 1. 五福臨門煲 • 原隻黃金乳鴿 • 2碗香飯、2. 五福臨門煲 • 揚州炒飯

額外優惠：使用手機點餐滿$100可享9折

查詢：2601 8158



