全新日式割烹料理店「割烹炑」登陸尖沙咀｜時令魚鮮海產＋星級近江牛入饌

正宗割烹料理（かっぽう），是日本源遠流長的飲食文化之一，以精湛的刀工處理食材後再以火烹調。全新精緻日式割烹料理店「割烹炑」現正登陸尖沙咀H Zentre，與同屬集團旗下的時尚悠閒雞尾酒吧「room 3」攜手呈獻獨一無二的雙概念用餐體驗，團隊將從日本及世界各地搜羅優質時令食材，讓賓客在享受美食的過程中，欣賞料理師傅即席烹調的專注及一絲不苟。

為慶祝品牌開幕試業，賓客由即日起至2023年1月31日期間光臨惠顧「割烹炑」或「room 3」，更可享全單九折優惠！

割烹炑登陸尖沙咀

品牌低調且充滿神秘感的接待大堂以黑色石頭拼墨綠色地板的小徑迎接賓客，牆壁及門身則以鏡面及竹林元素交織而成，令明亮的日系風格吊燈更為突出。大堂往左可直接通往古典質樸的「割烹炑」，而右邊則踏入集時尚品味、優雅與愜意於一身的gastrobar「room 3」。

「割烹炑」採用典型的和食開放式廚房設計，以不同色澤及形態的木材構建簡潔和諧的用餐氛圍，當中設有14個座位的吧檯位置更特別以檜木打造而成。

精心搜羅時令魚鮮海產

「割烹炑」以不同的日本烹調手法處理不同季節的優質食材，包括煮、燒、蒸、炸、切，成就變化多端的饕餮體驗。午市菜單定價為每位$780（九道菜）及$1,080（十二道菜）；而晚市菜單則定價為每位$2,180（十五道菜）。菜單包羅先付、刺身、及一系列體現不同烹調技藝的菜餚，如煮物、燒物、炸物、主食及甜品。

適逢餐廳開業正值冬日，菜單上將可見一系列從日本各地精心搜羅的新鮮時令魚鮮海產，呈獻最鮮美的日本食材特色；當中包括日本高級魚鮮鮟鱇魚、罕見的幻星鰹、地金目鯛、冰見寒鰤、鰤魚、來自三重縣的伊勢龍蝦、松葉蟹、金目鯛及岩手縣赤崎真蠔等。而肉食的焦點則有來自日本滋賀縣的近江牛，絕對令為賓客帶來無盡美味驚喜。

星級近江牛

與此同時，「割烹炑」的星級和牛食材為來自日本滋賀縣的近江牛，此一黑毛和種屬當地歷史悠久的和牛品種，牛貴為日本三大和牛之一，其國際出口量更受嚴格限制在每年6,000頭，以確保其矜貴特色。

在得天獨厚的飼養環境下成長，近江牛擁有細膩的大理石紋，肉質柔嫩鮮甜，別具溫潤風味；而「割烹炑」的廚藝團隊更精選近江牛的肉眼部位，匠心以厚切及吉列方式處理，為賓客送上肉質粉嫩且外酥內軟的極致滋味。

精選清酒系列

在酒單方面，「割烹炑」的一系列精選清酒均由專業的駐店清酒侍酒師細意挑選，當中的不容錯過之選有被譽為清酒之王的「十四代」清酒系列，由擁有超過400年歷史、位於日本山形縣的高木酒造出產，焦點落在由品牌與世界球星中田英壽（Hidetoshi Nakata）攜手打造的純米大吟釀「N by Hidetoshi Nakata」；另有經典酒釀如「十四代 七垂二十貫 純米大吟釀」、「十四代 金標」、「十四代 黑標」及「十四代 紅標」等。

其餘精選酒釀還有「信州亀齢 美山錦 純米大吟醸 銀 39%」、「くどき上手 Jr.の雫 大吟釀 生詰」，、「栄光富士 純米大吟醸 無濾過生原酒 菫露威吹」及「醸し人九平次 山田錦 純米大吟醸」等。

「割烹炑」位於香港尖沙咀中間道15號H Zentre UG層UG01-03號舖，營業時間為中午12時至下午3時及下午6時至10時。於農曆新年期間，「割烹炑」將1月22日至25日（年初一至年初四）休市，並1月26日（年初五）啟市。