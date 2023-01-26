Girls’ Secret – 女生要呵護自己，3個你需要知道Bikini 脫毛問題

熟悉我的朋友都知道，從去年夏天開始，我非常熱衷於wakesurf，在挑戰極限活動期間需要做出各種跳躍動作，以及應用技巧做出不同花式。想要盡情享受水上活動帶來的滿足感，做了Bikini脫毛療程，就不會有任何尷尬情況出現， 穿泳衣時更方便及美觀 ，為夏天到臨做足準備。

不少女生都心動想試Bikini脫毛療程，奈何會因為怕痛、怕尷尬，亦擔心比堅尼會變黑、脫毛後毛髮倒生，我整合了3個女生們最想問，而不敢問的Bikini脫毛問題。

Bikini激光脫毛會有灼傷的風險嗎？

一般情況而言，值得信賴的美容院的儀器是用擁有歐盟CE及美國FDA兩大認證脫毛儀器，基本上儀器機若過熱便會自動停機，加上經醫學報告實證是絕對有效及安全， 如有經驗豐富治療師操作便不需過於擔心。 進行Bikini激光脫毛痛嗎？

由於女性私密處較為敏感，而Bikini位置的毛髮比其他位置更為粗，所以進行Bikini激光脫毛是確實會有痛楚。若第一次進行Bikini激光脫毛，就要有忍痛的心理，而且頭幾次療程中的感受會更大，需要慢慢適應。 進行Bikini激光脫毛前需要留意事項？

在進行比堅尼脫毛前，若有服食含感光性的藥物，如抗生素、心臟科藥物或是暗瘡藥，而患有皮膚敏感、皮膚病、對陽光敏感、紅斑狼瘡症患者、孕婦等都是高危人士，必須告知治療師或詢問醫生是否適合進行激光脫毛療程。

每次療程前，最好先在家中自行處理毛髮，但由於私處位置的毛髮較難除去，所以可以選用敏感部位專用剃刀，剃刀會更細小，適合細緻處理敏感部位既毛髮，以及減少刮傷的風險。