Anson Lo盧瀚霆個人服裝品牌ALLOVER 首輪14件單品1月27日起預售

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)早前宣布開始個人服裝品牌「ALLOVER」,近日釋出宣傳廣告已叫一眾神徒既興奮又期待。品牌名稱藏布「AL LOVER」(AL為Anson Lo名字縮寫)的密碼,也有「全部」、「遍佈」的意思,望能透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每一個角落。

Anson Lo表示:「由最初構思這個品牌開始,便認定以『愛』為主軸。在我心目中, 時裝並沒有一個特定潮流,只要你對任何一種穿搭形式有足夠熱愛,那種穿搭就是你自己的潮流。所以在我的品牌裡,『愛』這元素才是最關鍵。」

與一般時裝系列以春夏 (S/S) 及秋冬 (F/W) 季度推出新設計的做法不同,「ALLOVER」以愛情小說及連續劇的篇章形式分階段發佈,邀請大家代入「ALLOVER」的故事發展。CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 服飾系列共有14件單品,包括Anson Lo日常穿搭至愛的T恤、衛衣、 衛褲、牛仔褸、cap帽及漁夫帽等,採用黑白灰為主調,unisex 剪裁;明日(1月27日)中午12時起提供預購。

ALLOVER 刺繡T恤(黑色) :尺碼S/M/L

Logo 刺繡 T 恤(白色):尺碼S/M/L

Slogan T 恤(灰色):尺碼M/ L

流蘇刺繡衛衣(白色) : 尺碼 : S/ M/ L

“ALLOVER HEART ”刺繡徽章衛衣(黑色):尺碼: S/ M/ L

“ALLOVER HEART ”刺繡徽章衛褲(黑色):尺碼: S/ M/ L

刺繡徽章衛褲(灰色):尺碼: S/ M/ L

Intarsia logo 針織上衣(黑色):尺碼: M/ L

Intarsia logo 針織上衣(白色):尺碼: M/ L

洗水刺繡牛仔褸:尺碼: S/ M/ L

金屬 logo 棒球帽(黑色)



刺繡 logo 棒球帽(白色)



刺繡 logo 漁夫帽(黑色)

刺繡 logo monogram 漁夫帽(白色)

「ALLOVER」CHAPTER 1 系列預訂詳情

預訂日期:1月27日中午12時至2月2日晚上11時59分

品牌/預訂網址:http://allover.world/(將於1月27日中午12時前正式開放)