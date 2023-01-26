姜濤生日 慈善步行活動「Keung To Charity Walk」｜活動詳情+選手紀念包一覽

各位姜糖要注意了！4月30日為MIRROR成員姜濤的24歲生日，姜濤粉絲後援會即將在姜濤生日正日舉行歷年首個慈善步行活動「Keung To Charity Walk 2023」。參加者只要在30分鐘內完成1.5公里步行，即可獲得紀念獎牌一個，亦可獲得大會精心設計的紀念包，即睇參加詳情～

Keung To Charity Walk 姜濤生日正日舉行

姜濤粉絲後援會早前宣布，將在今年4月30日於香港沙田科學園舉行1.5公里「Keung To Charity Walk 2023」後援會會員活動，活動以慈善為宗旨，為受惠機構籌款，大家可以見面共聚之餘，又能為社會出一分力。

凡參加「Keung To Charity Walk 2023」，即可獲得大會精心設計的紀念包，當中包括運動 look 的「小姜姜」及「小濤濤」的活動限定Tee、紋身貼紙、毛巾及黑色運動手帶等紀念品。

另外，參加者若能夠在30分鐘限時內完成1.5公里慈善步行，就可以得到活動限定的「完成紀念獎牌」，獎牌上刻有拿住金牌的Q版姜濤，十分有紀念價值！活動將於1月30日至2月1日期間接受報名，詳情可關注活動專頁消息。

Keung To Charity Walk 2023

日期：2023年4月30日（星期日）

地點：香港科學園

全程距離：1.5公里（時限30分鐘）

可選起行時間：8:00am開始至1:30pm止，每半小時一節

Fans Club 會員活動名額預訂：1月30日 (10:00am開始) 至2月1日 (11:59pm止)

*名額有限，將按照 Fans Club 會員報名情況而定。