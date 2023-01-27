7-Eleven x Sanrio 4款Love2雙層杯 與你甜蜜過情人節

過完新年又到情人節，今次7-Eleven聯同4位人氣Sanrio角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi及Little Twin Stars，推出情人節專屬打造的甜蜜限定「Love2 雙層杯」。「Love2 雙層杯」以精巧雙層玻璃設計，配上精緻的粉色浪漫風格印花圖案，將耐用與美觀融洽於一身。

「Love2 雙層杯」以甜蜜為主題，杯身前方、背面和杯蓋上都印有精緻角色及印花圖案。4款設計分別有以紅色為主調的Hello Kitty雙層玻璃杯，杯身除了 Hello Kitty， 更有好朋友 Tiny Chum，配上蝴蝶結和鮮花等圖案，充滿可愛氣息；My Melody 款式則以夢幻的粉紅色為主調，加上草莓和印花元素，展現出 My Melody 的甜美感覺;淡紫色的Kuromi款式設計杯身印有Kuromi和部下Baku的搞鬼圖案，得意至極；Little Twin Stars同樣以粉色系為主調，加上大大小小的星形和流星圖案，營造出浪漫感覺。

4 款「Love2 雙層杯」以雙層Borosilicate玻璃製成、耐冷耐熱，可放入微波爐，加上雙層設計可隔熱不燙手。玻璃杯採用寬口設計，並配備玻璃杯蓋，容量約350毫升。

限量版「Love2 雙層杯」

印花派發詳情：即日起至3月7日，顧客於 7-Eleven 分店*購物滿$20#即可享印花 1 張。其後每$10 可獲多 1 張印花，如此類推。

換購詳情：2月1日早上7時起至3月10日，儲齊8張印花加$118，即可隨機換購2件或儲齊8張印花加$68，即可隨機換購1件。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：2月1日起至2月3日止(只限3天)；兌換日期為2月1日早上7時起至2月6日，以 8,800 yuu 積分加$38，隨機換購1件。



