COLLAR 成軍一周年｜《叱咤》台上最團結 演唱會意外後8人重聚沒尷尬

由隊長沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、蘇雅琳（Ivy So）、李芯駖（SumLing）、陳泳伽（Winka）和王家晴（Candy）組成的女團COLLAR， 相隔約半年後為大家帶來《The Bright Side》，歌曲的創作理念是甚麼？八位成員在段期間有甚麼改變？MIRROR演唱會意外後，8人再次見面時的情況又是如何？

COLLAR出道一周年新歌 《The Bright Side》的創作理念是……

談到由RubberBand監製與編曲、Tim Lui填詞、ANDREAH作曲的《The Bright Side》，隊長Gao表示新歌創作的理念其實源自眾成員比較內在的感受，有關追尋夢想、 追求一些你正在追求的東西之時，可能會遇到一些高低起伏、挫折，然後慢慢步向光明，會看見出口、出路。歌曲都是講述一個尋找的過程，適合任何人去收聽。

Gao和Winka透露，在錄歌的時候都不禁落淚！Gao表示錄音的場地昏昏暗暗、燈光很有感覺，然後第一句歌詞就是「​​暗黑裡 沒有誰……」，不期然想起很多所有人一起玩，很開心、很溫暖的畫面，於是感動得獨自在一角流淚。

COLLAR新歌《The Bright Side》

而Winka則認為，最主要是因為這一首歌實在太切合每一個人的低潮期：「這幾個月以來，都是我們每一個人的成長期，有很多自己不同的難題要處理，我們自己都挑戰了很多不同崗位例如綜藝、主持、演戲等，其實很多新的東西同時要處理的時候，自己都會有很多迷惘。夾雜許多許多千絲萬縷的事，So Ching回來了，我們又再次齊人，想起很多和大家面對事情的時候，好像沒有過不到的難關，那個力量會令我很感觸。」

曾擔心COLLAR前景

自去年7月MIRROR演唱會意外後，外界議論紛紛，更不時有So Ching退團甚至COLLAR解散的消息傳出。Marf坦承一定有擔憂，但眾人堅持相信彼此，亦有一直保持溝通，明白大家總有一 低谷需要應對⋯ 而對抗急風時也要找方法去度過，最終所有事情都一定會變好，一切都是最好的安排，只可以相信。

芯駖亦同意Marf的說法，她表示很多事情發生都總有原因，有好有不好，而當事情發生後，便更會學懂怎樣去成長、學習解決問題，對COLLAR而言是很好的一堂課。

近來COLLAR最團結的一刻是……

Marf認為近來COLLAR全員最團結的一刻，就是今年1月1日《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》台上：「每一個對望，我感覺到最有力量，就像美少女八度光照在同一個地方。」

而芯駖覺得最窩心的是，Day在《叱咤》當晚沒有離開： 「其實Day那天已像是半死的狀態，我們以為都她已經回家，但回到酒店時，發現她還『垂死』在床上，等我們拿獎座回去一起合照。」

對此Day解釋：「因為《叱咤》前一天生病了 ，當天全日都很不舒服，幸好在台上沒事，能完成表演。」Ivy笑問Day為何沒有離開，是不是因為太喜歡她們，Day卻非常誠實地回答：「因為太不舒服，走不了。」說罷全部人一起爆笑！

MIRROR演唱會意外後 相隔多時與So Ching再會面

眾人表演表示在去年7月MIRROR演唱會意外後，八人再次重聚大約是去年11月的事，當時是在Marf的家中開大食會：「最好笑是我們大家一開始都有點緊張，因為純粹大家很久沒見，所以大家都很緊張，只好不停找些事做，如幫忙收拾零食櫃等。」而飯後大家也沒有自顧自的玩電話、坐在梳化上閒聊，而是極快收拾好餐桌，可能是要減低緊張感！

但Marf表示，最後大家的感覺都是很舒服的，雖然很久沒有聚在一起，但見面的感覺都像是「一見如故」，大家沒有故意去說些甚麼、做些甚麼，陪伴已經是最好的。

被問到So Ching當時的心情是怎樣，Marf表示除了一開始有點緊張，之後的相處也是非常自然，而且他們事後亦有問So Ching的感覺如何，對方的回答也是「Ok喎」；芯駖亦大讚So Ching「好叻」、「已經好ready」，不過還是希望大家都能給予她空間，因為始終發生那麼大的事情，不是一般人能夠承受得到的。所以COLLAR眾人都有共識，會一起給予她空間。

再提叱咤台上8人合體 那一份「感覺」

COLLAR眾人再次提到《叱咤》舞台上，Marf認為當日全部人都非常享受那個舞台：「台上的每一個對望、每一個盡力，台下每一個反應，給我們的迴響是很大很大的推動。經過那天之後，我們最近的訪問，或者大家聊天時都有提到，那天真的有『感覺』，很有『感覺』！所以希望我們每一個表演都可以有那個感覺。」

芯駖亦表示同意，認為八個人齊人上台的感覺著實不一樣：「因為我們之前都有些表演， 是幾個幾個人出，但始終沒有八個人一道力量那麼大，所以那天這麼感動的原因，是相隔半年八個人一起給力去做一件事，的那種熱血。」

圖片：my903.com 商業電台

Gao亦分享《叱咤》有一個很深的感受：「不知道是不是這樣，以前站上台或者面對大家的時候，說「Hello大家好 我哋係COLLAR」，其實還有很多不確定；但在叱咤當晚站在台上說「大家好 我哋係COLLAR」，是真的很確定的，是的，我們八個都在。」

COLLAR fansclub好融洽 Winka大讚高質

除了團員間互相陪伴，fans在這段期間的支持亦是不可或缺，Day表示經過一年後，也漸漸認得一些在社交平台經常留言的帳號，感謝他們不離不棄，一直支持COLLAR。

被問不同藝人之間的fans可能時有爭執，COLLAR會否有同樣情況，眾人即齊聲否認，Ivy更表示有一件事必須分享：「早前有一個collar.union，是八個成員的fansclub一起做義工，而在一周年活動完了後，他們自發一起合照，八個fansclub一字排開，然後叫『COLLAR世一！』 原來除了我們很friend之外，fans之間都很friend很融洽，真的很感動，希望大家都珍惜這個緣份。」

COLLAR八位成員的fansclub一同做義工，關係融洽

對此Winka亦表示同意，她大讚COLLAR的fans質素很高，原因是他們全都很善良，例如不會因為支持芯駖所以就討厭Gao，大家很融洽，像一個家。就像早前有Gao fansclub的成員遺失了相機，其他fansclub的人馬上將拍到Gao的照片分享、轉發，無分彼此。

COLLAR想開拍宮廷劇？

最後，被問到COLLAR會否有機會全員一起拍劇，Gao隨即興奮表示，一直希望公司為她們開拍宮廷劇，更「暴君」上身似的哈哈大笑，身旁隊員通通成為她的「妃子」。如果真的有機會開拍，令人相當期待！