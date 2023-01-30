預防癌症新概念　主動檢查早發現

都市人愈來愈關注自己的健康，尤其不想患上癌症，因此其中一個日常最多人提出的問題就是：癌症究竟有冇得預防呢？例如會否好像流感般，有防疫針可打？

有助預防癌症的防疫針，其實是有的，近年政府亦提倡，那就是預防HPV（人類乳頭瘤病毒）的疫苗。因為子宮頸癌很多時都和HPV病毒有關，而現時的疫苗可以預防感染這類病毒，所以變相有助預防子宮頸癌。

但即使HPV疫苗，也不是直接預防子宮頸癌。至於其他坊間常聽到的「防癌」方法，林林總總，尤其多人問：我注意飲食健康，常做運動，是否可預防癌症？

這問題可以分兩方面。首先，健康的生活模式當然是好事，如果長期注意飲食健康，做足夠運動，加上休息足夠等等，應該會比又煙又酒、又多吃肥膩食物的人士，少一點患癌的風險。但要注意，飲食健康、做運動，只是對減低患癌風險有幫助，並不是可確實預防癌症。

同樣地，近年香港人愈來愈愛的咖啡，數年前也曾經有一個研究，結果顯示適量飲咖啡可以將患上乳癌、大腸癌、肝癌甚至頭頸癌的風險降低。但同一道理，絕不可以將飲咖啡等同預防上述癌症，因為以上幾種癌症都有很多不同因素，例如往往和基因有關，所以即使維持飲食健康及做運動，都不代表可改變先天基因帶來的風險。

現代「預防癌症」的概念，應該是「萬一有癌症也可以盡早發現」，避免癌症發展至晚期才發現。所以，即使生活和飲食習慣健康，都要多注意身體，定時做一些需要的檢查，及早發現癌症，增加根治的機會。