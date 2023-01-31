甚麼是「厭食症」，甚麼是「暴食症」？其實，厭食症和暴食症都屬於飲食失調（Eating Disorder），字面上十分廣泛，實際上也包含多種問題，根據《美國精神科診斷手冊第五版》內的指引，飲食失調其實包括有厭食症、暴食症，以及狂食症（一般又叫貪食症），都是常見的飲食失調問題。

而飲食失調的定義，主要是指有人因為腦裡面有想法的改變，令他的飲食習慣和普通人有分別。舉例說，我們平日喜歡飲食，飲食是我們生活的一部分，但如果這想法改變了，令我們不再視飲食是生活的一部分，在精神科中就屬於飲食失調。

當中的厭食症（Anorexia），顧名思義就是「不愛吃東西」。但不愛吃東西有很多原因，《美國精神科診斷手冊第五版》的指引是，要符合以下3個診斷指標，才算是厭食症，所以大家都可用這3個指標作初步判斷：

患者會限制自己進食或飲水，目的是限制自己吸收營養，令體重遠低於正常水平，但仍繼續拒絕進食，並表明自己並不想回復正常體重。 即使患者體重已經很輕，例如低於100磅，但仍然很害怕體重會增加，所以繼續採取一切手段令自己的體重不增加。 明明自己身體已經又瘦又輕，但患者仍然過份或不適當地覺得自己太肥，所以仍然拒絕進食。

厭食症本身分兩種：「約束型厭食症」和「暴食型厭食症」。如果你患的是後者，那麼雖然厭食，但有時又會暴食，暴食後又會扣喉或借助利尿劑、瀉藥等把吃下的東西盡快排出體外，以控制體重。所以實際上患者既有厭食的行為，也有暴食的行為，冇得揀！

下星期再講「完美主義」和厭食症的關係。