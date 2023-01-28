嘉多娜餅屋疑被盜用商標 深圳「香港嘉多娜」回應：真金不怕火煉

以法式布甸包聞名的人氣餅店「嘉多娜餅屋」，日前在Facebook發聲明，表示近日深圳有餅店盜用「嘉多娜餅屋」商標註冊，並訛稱是「嘉多娜餅屋」深圳分店，故發出嚴正聲明，他們只有在香港的三間分店。有網民在深圳的「香港嘉多娜麵麭西餅」的小紅書專頁留言，詢問有關抄襲的事宜，該店的回應是⋯⋯

嘉多娜發聲明 有深圳餅店盜用商標

香港嘉多娜餅屋在聲明提到，他們只有油麻地店(碧街54號地下)、佐敦店(渡船角文英樓地下一號舖)及何文田店(窩打老道69號C2地下) 三間分店，位於深圳的同名餅店與他們絕無關係：「該餅店在深圳的業務及運作一概與本店無關，本店保留一切追究該深圳餅店侵犯本店商標之法律權利。」

內地的「香港嘉多娜麵麭西餅」，而且始創於1978年

「深圳嘉多娜」小紅書回應網民

日前有網民到該「香港嘉多娜麵麭西餅」的小紅書專頁留言，提到香港「嘉多娜餅屋」已發聲明，專頁回應指他們的LOGO、店舖設計等都與香港嘉多娜分別極大，形容是有別有用心之人因妒忌他們生意火紅，才惡意中傷；又強調店家是傳承香港非物質文化遺產，傳承港式麵包，亦沒打算到香港開分店。

專頁另一個回應中，又強調「名字只是一個代號」、「不是靠這個名字吃飯」，他們靠的是做港式麵包的手藝，真金不怕火煉。