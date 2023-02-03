4大連鎖品牌炸雞比拼｜麥當勞、KFC、Jollibee、大力水手 呢間最大隻又脆口完美獲勝

炸雞 是大人和小朋友都愛不釋手的邪惡食物之一，而坊間售賣炸雞的店舖亦多不勝數，但講到最有名的，相信莫過於各大連鎖品牌。明明大家同是炸雞，究竟哪個牌子出品的會是最美味又或者CP值最高呢？今次記者一於為大家實測麥當勞、KFC、大力水手（Popeyes）和Jollibee 4間外國連鎖品牌的炸雞槌，以炸雞槌的長度、重量、脆度、味道和價錢5個項目作評分，每項最高得分為20分，看看誰能奪走冠軍寶座！

左起：麥當勞、大力水手、KFC、Jollibee

長度比拼

第一個要比拼的是炸雞槌長度，所得出的結果是麥當勞原味麥炸雞長12cm、KFC雞槌長11.5cm、大力水手雞槌長11cm、Jollibee的Chicken Joy長13cm，Jollibee完勝！

麥當勞麥炸雞長12cm

KFC炸雞槌長11.5cm

大力水手炸雞槌長11cm

Jollibee Chicken Joy長13cm

重量及價錢比拼

接著是比拼一下4個品牌炸雞槌的重量和價錢，麥當勞和Jollibee的重103g，KFC和大力水手則分別重70g和64g。按平均每克計算，KFC是最昂貴，每克價值$0.31，最便宜的是麥當勞，每克價值$0.19。

麥當勞原味麥當雞重103g，每克售價為$0.19。

KFC家鄉雞雞槌重70g，每克售價為$0.31。

大力水手雞槌重64g，每克售價為$0.27。

Jollibee Chickenjoy重103g，每克售價為$21。

脆度及味道

麥當勞的炸雞槌肉質厚身，而且充滿肉汁，不過外皮較厚又欠缺脆度。

麥當勞原味麥炸雞

KFC炸雞槌肉質瘦削嚡口，外層炸漿死實，不過尚算厚肉。味道方面略嫌失色，淡口無味。

KFC炸雞槌

大力水手炸雞槌賣相看起來乾身，雖然肉量不及麥當勞，但肉質滑嫩，外皮夠薄、口感鬆脆。而味道方面，記者認為味道淡口，如果調味時可以再重手一點就更好。

大力水手炸雞槌

Jollibee炸雞槌在4款來說脆度略勝一籌，入口鬆化且炸得通透，肉質細嫩有彈性，而且最富有肉汁，非常Juicy。調味方面亦不會過鹹，再蘸蘑菇汁一同進食的話，有助帶出雞肉味。

Jollibee

最終賽果

經過一輪實測後，所得的賽果如下：

長度：最短為大力水手，只有11cm長、Jollibee 則長13cm，完美獲勝。

重量：最輕為大力水手，只有64g、Jollibee和麥當勞均重103g，同樣獲得最高20分。

價錢：按平均每克計算，麥當勞每克價值$0.19，是4款炸雞中最便宜、KFC每克價值$0.3，為當中最昂貴。

味道：Jollibee原本已經充滿肉汁的滑嫩雞肉再配上蘑菇汁的神來之筆，比起另外3款炸雞更出眾，因此獲得18分高分成續、至於KFC的敗筆在於味道太淡，只獲9分。

脆度：同樣，Jollibee外皮炸得脆口，即使記者外賣自取到公司一段時間依然保持鬆化口感，因此同樣獲得18分高分、而麥當勞外皮就太過厚身而且欠缺脆度，只獲10分。