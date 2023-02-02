情人節餐廳2023｜40間情人節餐廳推介 Fine Dining/ 中菜/ 自助餐/ 下午茶/ 酒吧

情人節餐廳2023｜2月14日情人節快到，在這個浪漫佳節（兼防疫措施放寬），不少人都打算與另一半出外食餐好， 度過甜蜜的一日。以下為大家推介的情人節餐廳各有特色，西餐、中菜、酒店自助餐或是下午茶都通通不缺，記得提早預訂！

情人節餐廳2023｜置地文華東方酒店

伴隨浪漫季節來臨之際，香港置地文華東方酒店誠邀愛侶共度幸福佳節，於屢獲殊榮的餐廳及酒吧品嘗情人節嘗味菜譜及特製甜點。東方水療中心亦帶來全新的雙人水療護理體驗，讓愛侶在城中共度難忘、舒心的私密時刻。

Amber

六道菜情人節午餐（入座時間為中午12時至下午1時30分）每位港幣2,788元；四道菜情人節晚餐（入座時間為晚上5時30分至6時30分）則每位港幣2,418元。賓客亦可以每位港幣3,798元升級至Amber八道菜情人節晚餐。Amber亦會為當日到訪的每位賓客送上Dom Perignon 2012法國香檳乙杯，為浪漫節日倍添微醺時刻。

SOMM

法式小酒館SOMM悉心為愛侶構思浪漫燭光晚餐，推介菜式有「小龍蝦他他配青檸醬、青蘋果及海膽泡沫」、「Transmontanus魚子醬配清酒奶油汁及昆布油」及「炭燒和牛配香烤西芹、舞茸菇、黑蒜汁及陳年黑醋」等。四道菜晚餐（入座時間為下午5時30分至晚上6時30分）及六道菜晚餐體驗（入座時間為晚上8時至10時15分）每位港幣1,688元及港幣2,088元，每位賓客均可細嘗Ruinart Rosé玫瑰香檳乙杯。

MO Bar

MO Bar將於2月14日推出四款情人節限定甜品，包括「杏仁士多啤梨撻」、「洛神花忌廉修女泡芙」、「白朱古力紅桑子蛋糕」及酸甜開胃的「接骨木花黑莓白朱古力忌廉」每款甜點定價為港幣78元。

Please Don’t Tell

Please Don’t Tell 「Surf & Turf情人節海陸晚餐」，搭配無限暢飲美國葡萄酒，海陸主菜及伴菜如「烤牛肉配墨西哥辣醬」、「烤波士頓龍蝦配西瓜番茄醬」；另有「紅桑子玫瑰新地雪糕」、「紫羅蘭藍莓芝士蛋糕」等誘人美式甜點。Surf & Turf情人節海陸晚餐每位港幣888元，入座時間為晚上6時至9時。

情人節餐廳2023｜港島香格里拉酒店

龍蝦吧餐廳 | 精緻情人節晚餐及雞尾酒

龍蝦吧餐廳呈獻情人節五道菜晚餐，讓客人與摯愛細味甜蜜難忘滋味，包括時令海鮮美饌及豐腴肉食佳餚，另有一系列令人心醉神迷的情人節限定手工雞尾酒，締造微醺美妙時光。

精緻情人節五道菜晚餐

供應日期︰2023 年 2 月 14 日

時間︰晚上 6 時 30 分至 10 時

價目︰每位 HKD 1,888 + 10%

精選情人節雞尾酒

供應日期︰2023 年 2 月 6 至 14 日

時間︰下午 5 時至凌晨 12 時 (星期日至四)；下午 5 時至凌晨 1 時 (星期五 至日)

價目︰每杯 HKD 148 + 10%

訂座或查詢︰lbandgrill.isl@shangri-la.com | 2820 8560

地址︰中區法院道太古廣場港島香格里拉6樓

珀翠餐廳 | 海景瑰麗情人節晚餐

位於酒店頂樓的米芝蓮星級珀翠餐廳坐擁壯美維港景致，提供精緻四道菜或六道菜情人節晚宴，讓愛侶們細嚐一系列以鴨肝、西班牙紅蝦及黑松露等矜貴食材入饌的高級法式佳餚，再以誘人甜點劃上完美句點。

供應日期：2023 年 2 月 14 日

時間及價目：

第一輪入座 – 晚上 6 時至 8 時 / 晚上 6 時 15 分至 8 時 15 分：四道菜晚市套餐：每位HKD 2,588 + 10%

第二輪入座 – 晚上 8 時 15 分至 11 時 / 晚上 8 時 30 分至 11 時：六道菜晚市套餐：每位 HKD 3,288 + 10%

訂座或查詢︰petrus.isl@shangri-la.com | 2820 8590

地址︰中區法院道太古廣場港島香格里拉 56 樓

大堂酒廊及高美食店 | 情人節下午茶套餐

大堂酒廊或高美食店的情人節主題下午茶，包括一系列絢麗悅目的浪漫鹹甜美點，讓戀人們沉浸於閑雅愜意的午後氛圍。

供應日期︰2023 年 2 月 10 至 14 日

時間︰下午 3 時至 6 時 價目︰HKD 888+ 10% 兩位用

訂座或查詢︰

大堂酒廊 – lobbylounge.isl@shangri-la.com | 2877 3838

高美食店 – islandgourmet.isl@shangri-la.com | 2820 8550

地址︰中區法院道太古廣場港島香格里拉

情人節餐廳2023｜九龍香格里拉酒店

Angelini | 意大利情人節五道菜晚餐

在Angelini可一邊瞭望着醉人的維多利亞港景致，一邊細味地道的意式美饌及Veuve Clicquot香檳，更可共嚐酒店聯乘頂級朱古力品牌AURO推出的精緻情人節限定朱古力布朗尼蛋糕。

供應日期︰2023 年 2 月 14 日

時間︰晚上 6 時 30 分至 10 時 30 分

價目︰每位 HKD 1,980 + 10% (包括 Veuve Clicquot 香檳乙杯)

訂座或查詢︰angelini.ksl@shangri-la.com | 2733 8750

地址︰九龍尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉閣樓

大堂酒廊 | 精選情人節四道菜晚餐

大堂酒廊呈獻以上乘食材精心雕琢情人節四道菜晚宴，當中不容錯過鬆脆可口的海鹽焦糖朱古力千層酥，另可以HKD98加配 Veuve Clicquot 香檳乙杯，讓客人享用份外甜蜜的星級滋味。

供應日期︰2023 年 2 月 14 日

時間︰晚上 6 時至 10 時

價目︰每位 HKD 588 + 10%

訂座及查詢︰lobbylounge.ksl@shangri-la.com | 2733 8740

地址︰九龍尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉大堂

大堂酒廊 x HABA |「花漾綻放美肌」下午茶套餐

大堂酒廊與源自日本北海道護膚品牌HABA合作，誠獻「花漾綻放 美肌」下午茶套餐。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈HABA護膚禮品乙份 (價值高達 HKD 2,220)。

供應日期︰即日起至 2023 年 2 月 28 日

堂食時段︰下午 3 時至 6 時 | 外賣自取︰下午 12 時至 5 時

價目︰HKD 658 兩位用 (堂食另加一服務費)

訂座及查詢︰lobbylounge.ksl@shangri-la.com | 2733 8740

地址︰九龍尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉大堂

情人節餐廳2023｜香港嘉里酒店

Red Sugar | 浪漫情人節五道菜晚餐

Red Sugar的精緻五道菜晚宴，美饌包括有機蛋配魚子醬、 煙燻鴨肝醬伴焦糖無花果、慢煮和牛西冷配君度橙酒燜牛面頰及紅桑子荔枝蛋白餅。另可於酒吧的開放式戶外平台飽覽璀璨維港景色，輕呷一口特調雞尾酒，品味愛情的馥郁甜美。

供應日期︰2023 年 2 月 13 至 14 日

時間︰晚上 7 時至 10 時

價目︰HKD 2,480 + 10% 兩位用

訂座及查詢︰redsugar.khhk@thekerryhotels.com | 2252 5281

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道 38 號香港嘉里酒店 7 樓

大灣咖啡廳 |「情迷意大利」自助晚餐

今個浪漫佳節，大灣咖啡廳除了一系列令人垂涎欲滴的意大利佳餚，餐廳更特意供應期間限定情人節美饌，讓您倆投入無盡的甜蜜情懷。

供應日期︰2023 年 2 月 11 至 14 日

時間︰晚上 6 時至 9 時 30 分

價目︰ 2 月 11 至 12 日︰每位 HKD 808 + 10% (包括無限量供應紅白餐酒及 Aperol Spritz)

價目：2 月 13 至 14 日︰每位 HKD 708 + 10% (包括無限量供應 Aperol Spritz)

訂座或查詢︰ bigbaycafe.khhk@thekerryhotels.com| 2252 5246

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道 38 號香港嘉里酒店 3 樓

大堂茶座 x 3CE | 情人節下午茶

大堂茶座與韓國知名時尚美妝品牌 3CE 攜手打造浪漫夢幻的情人節限定下午茶，並完美搭配優雅的 Minuty M Rosé 粉紅酒，讓您倆細味甜美的微醺時刻。戀人們凡享用下午茶套餐，更可免費參與皮革玫瑰工作坊，以及「心弦相扣」愛情鎖體驗，見證永誌不渝的幸福愛戀。

供應日期︰2023 年 2 月 10 日 14 日 [堂食]

價目︰ HKD 1,198 + 10% 兩位用 (連 Rosé 粉紅酒、皮革玫瑰工作坊以及 「心弦相扣」愛情鎖體驗)

訂座或查詢︰ lobbylounge.khhk@thekerryhotels.com | 2252 5246

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道 38 號香港嘉里酒店 1 樓

情人節餐廳2023｜room 3 期間限定雞尾酒

為慶祝戀愛季節的到來，時尚悠閒日式Gastrobar「room 3」現於2023年2月1日至15日期間，特別呈獻「Let the Loving Be-Gin」浪漫之旅。為隆重其事，「room 3」更特別夥拍知名琴酒專家「亨利爵士琴酒（Hendrick’s Gin）」，設計兩款嶄新創意雞尾酒，讓賓客憑酒寄意，與愛人知己甜蜜淺酌。

「Berry Sour」($130) 以雜莓糖漿及檸檬汁襯托「亨利爵士琴酒（Hendrick’s Gin）」的淡淡苦澀韻味，調酒上綿密的粉紅泡泡更有如輕吻般動人，綴以紅莓及紅玫瑰花瓣

「Touch the Bee」($130) 混合琴酒、檸檬利口酒、菠蘿、蜂蜜及自家製洋甘菊氣泡茶調配而成，晶瑩的冰塊於輕靈的酒體中肆意流動，在食用花的點綴下，仿如將熱戀中的愛情故事娓娓道來，教人無法抗拒。

「room 3」的佐酒菜單與各款雞尾酒搭配得宜。當中下酒必備的串燒必試選用日本九州華味鳥雞製作的「免治雞肉配日本溫泉蛋」、「香蒜脆雞翼」；另有「沖繩黑豚虎蝦燒」、「流心海膽」及「三重奏」等。於情人節推廣期間，賓客凡於下午4時至9時期間到訪「room 3」，更可以優惠價港幣188元（另收加一服務費）品嚐期間限定雞尾酒及兩款指定日式串燒美點，品味酒食配餐的協調之妙。

情人節餐廳2023｜Morton’s the Steakhouse

Morton’s the Steakhouse於情人節推出浪漫誘人的三道菜晚餐。除了Morton’s著名佳餚，主廚更精心準備了多款全新菜式，為情侶送上甜蜜驚喜。由2月10日至14日，每位只需港幣$1,388（另加10%服務費）便能與摯愛一邊欣賞維港美景，一邊享用美酒佳餚。

情人節餐廳2023｜Ovolo 單身人士派對

今年情人節，情侶和單身人士也不用愁沒節目。奧華酒店Ovolo內的墨西哥餐廳Te Quiero Mucho專為一眾單身人士而設，舉辦無限暢飲狂歡派對。Te Quiero Mucho於情人節推出的無限暢飲晚餐，讓單身人士能盡情狂歡，可一邊享受輕鬆愉快音樂，一邊無限品嚐玉米餅以及瑪格麗特酒(HK$388)！想不醉無歸更可選擇2小時的無限暢飲套餐（HK$258），渡過難忘的一夜！

Te Quiero Mucho – Fiesta de Solteros

單身人士派對 2月14日 晚上6時起

地址：上環皇后大道中286號香港奧公館酒店地下及1樓

營業時間： 中午12時至晚上10時半

電話：34233290

網上訂座： https://www.tqm.hk/

情人節餐廳2023｜普慶餐廳「聞西煮意」自助餐

位於Eaton HK的普慶餐廳（The Astor）將於2月6日起推出全新「聞西煮意」自助餐，以地中海沿岸的意大利及西班牙作主打，炮製出超過二百款歐陸地道美食，讓你嚐盡意大利及西班牙地道佳餚。於2月14日情人節當天，自助餐更會提供限定菜式，與大家一同甜蜜慶祝情人節。

羅馬烤豬肉卷 西班牙海鮮燉飯

希臘式燒烤羊架 粉紅心型瑪德蓮蛋糕

「聞西煮意」自助餐 供應日期：由2月6日起

午餐（下午12時至2時30分）

星期一至五：HK$358（成人) | HK$248（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：HK$438（成人） | HK$348（小童及長者）

晚餐（下午6時30分至9時30分）

星期一至四：HK$628（成人） | HK$458（小童及長者）

星期五至日及公眾假期：HK$688（成人） | HK$498（小童及長者）

*收費會於情人節當晚略有調整，詳情請向餐廳查詢

*食物或會因應季節變化及供應而改變

普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：(852) 2710 1901

網址：https://www.theastorhk.com

情人節餐廳2023｜Terrible Baby 全新限定雞尾酒

在這濃情蜜意的季節，Eaton HK的天台酒吧Terrible Baby呈獻兩款全新限定雞尾酒，讓大家都能感受到粉紅泡泡的浪漫氣氛。情人節雞尾酒每款港幣$100，於2月1日至28日期間限定供應。

「Raincoat」以伏特加、Amarula香甜奶酒作基調，加上榛子咖啡酒及濃郁的朱古力點綴，甜美撩人，雞尾酒更飾以安全套造型的食用糖片，充滿玩味。 「Last Call for Love」以帶有薰衣草香的氈酒，配以士多啤梨及火龍果泡泡，為雞尾酒添上一點夢幻感，入口夾雜花香、蜜糖、士多啤梨及檸檬果香。

情人節餐廳2023｜唯港薈 — 浪漫情人節獻禮

今個情人節，位於酒店大堂的GREEN 將於2月11至14日推出充滿浪漫情懷的西式雙人晚宴，賓客可選擇四或九道菜式並加配美酒，豐富的菜式全部皆以優質食材炮製而成，分別有法式精美小點三款、開胃頭盤、湯、第一主菜、雪葩、自選第二主菜及甜品，為您們締造一個溫馨、難忘的情人節。此外，酒店餅廚特別採用新鮮日本九州草莓呈獻「愛的小盒子」日本草莓朱古力蛋糕，香醇朱古力配上日本九州草莓，酸甜不膩且賣相精緻，是情人節表達愛意的好選擇。

日期: 由2023年2月11至14日

時間: 每日晚上7時至10時供應

地點: 大堂GREEN

四道菜晚市套餐: 港幣$1,488* (兩位 ; 連咖啡或茶) ; 每位另加港幣$288連美酒配對 (兩杯)

九道菜晚市套餐: 港幣$1,688* (兩位 ; 連咖啡或茶) ; 每位另加港幣$388連美酒配對 (四杯)

查詢或預訂： (852) 3400 1300 或book.restaurant@hotel-icon.com

網上預訂：https://dining.hotel-icon.com/tc/reservation/?&rid=108

*價目另設加一服務費

情人節餐廳2023｜帝逸酒店 情人節特選套餐

為慶祝情人節，帝逸酒店誠邀顧客與摯愛蒞臨，源峰及Alva House分別推出情人節特選套餐和情人節限定甜品，讓食客味遊情人節。

源峰日籍主廚石山真夏搜羅日本直送的新鮮食材，匠心巧製成6道菜套餐連甜品，配搭玫瑰香檳，為浪漫時光增添微醺滋味。情侶亦可免費獲贈玫瑰花一支及馬卡龍禮盒一份，讓甜蜜加倍昇華。套餐適用日期由2023年2月10日至14日。

Alva House情人節限定甜品 （電話：3653 1168｜電郵：alvahouse@alva.com.hk）

Alva House自助晚餐，賓客可盡情於270尺自助餐桌上挑選琳瑯滿目的國際美饌。 除了以即開生蠔、冰鎮龍蝦、麵包蟹、席切刺身等頭盤外，必食推介更包括多款日式美饌如鐵板燒、爐端燒及天婦羅等。甜品方面，推介以D24榴槤意式雪糕，以及只在2月13日至14日期間供應的草莓白芝士慕絲蛋糕。

情人節餐廳2023｜都會海逸酒店 情人節‧繁花蜜語自助晚餐

於二月份這個瀰漫着戀愛氣味的季節，西餐廳以初春繁花盛放為靈感，趁著花季為愛侶隆重推出【情人節‧繁花蜜語自助晚餐】，當中以荔枝蜂蜜、桂花蜜、菊蜜等各種蜜糖入饌之美食洋溢出清新細膩之甜美，讓您仿如置身花間，推介甜蜜菜式包括：燒牛肉伴荔枝蜂蜜燒汁、香煎羊扒伴蜜糖芥末汁、桂花蜜汁照燒鰻魚串等，款款都能喚醒您的味蕾，洗滌心靈。

另外，多道甜點包括蜂蜜檸檬撻及粉紅草莓千層蛋糕，讓您於盎然春日留下甜蜜印記。

供應日期: 2023年2月13及14日

晚餐時段: 6:30pm – 10:00pm

價目: 港幣$888起

*所有價目需另設加一服務費

*自助餐美食將不定期輪流推出

情人節餐廳2023｜帝樂文娜公館 FINDS

帝樂文娜公館的著名北歐餐廳FINDS將呈獻五道菜摯‧愛情人節套餐「Heartfelt Love」，以優質環球食材入饌，包括餐前小食水煮法國蠔、前菜龍蝦油漬帶子他他配北冰洋蝦；另有兩款主菜供選擇，包括香烤大西洋龍蝦及香煎鵝肝，及慢烤美國蛇河農場和牛牛柳。

套餐由2023年2月10至14日期間於FINDS供應，價錢為港幣$1,688(兩位用)，更可另加每位港幣$188品嚐四杯美酒。即日起至2月5日前預訂亦可享八五折早鳥優惠，及免費參與價值港幣$398的「摯‧愛雞尾酒調酒課程」。

情人節餐廳2023｜W酒店

星宴中餐廳「浪漫家」情人節雙人套餐

今個情人節，來一個反傳統的中式慶祝！「浪漫家」六道菜情人節雙人套餐，先以冰煙昆布一品南非鮑魚，椰皇宗穀元貝松茸燉花膠兩道清新菜色，開展甜蜜味覺之旅；接著以脆米幹燒大明蝦、蜜椒鮮菇爆炒穀飼和牛肉與青蔬魚湯斑片稻庭烏冬三道主菜，讓您和愛侶二人一同感受尊貴美味時刻。最後以木瓜汁燉桃膠、鳳梨奶皇千層酥、奇亞籽蜜糖蝶豆花糕三款甜品，完滿整個驚喜的美食旅程！

由 2023 年 2 月 13 日至 14 日期間，蒞臨星宴中餐廳享用「浪漫家」情人節雙人套餐，只需港幣

$2,088 +10%(兩位用)，加配巴黎之花香檳套餐港幣$ 3,088 +10%(兩位用)。

供應時間: 上午 11 時 30 分至下午 3 時及晚上 6 時至 11 時

於 W THE SHOP 購買可獲限定優惠: https://bit.ly/3Jvhly8

查詢及預訂: +852 3717 2848 / singyin.hk@whotels.com

於KITCHEN餐廳開展「甜蜜滿滿」情人節自助盛宴

於 2022 年 2 月 13 至 14 日情人節期間，KITCHEN 餐廳帶來琳瑯滿目的自助餐美食。情人節限定菜色包括法式白蘭地焗龍蝦(每人只限半隻)、威靈頓牛排、心形植物肉牛扒配番茄羅勒醬、心形意大利辣肉腸披薩和榛子覆盆子拿破崙手指餅配雲呢拿雪糕（一對情侶只限一份）等。

情人節「甜蜜滿滿」自助午餐

時間：2 月 13 日至 2 月 14 日（中午 12 時至下午 2 時 30 分）

價錢：成人 HKD438 + 10%｜小童 HKD 298 + 10%

情人節「甜蜜滿滿」自助晚餐

時間：2 月 13 日至 2 月 14 日（晚上 6 時至 9 時 30 分）

價錢：成人 HKD728 + 10%｜小童 HKD 458 + 10%

於 W THE SHOP 購買可獲限定優惠：https://bit.ly/3WSLU3Y

查詢及預訂: +852 3717 2299 | kitchen.hk@whotels.com

WOOBAR 情人節 “WOW Lover” 下午茶

WOOBAR 精心打造玩味十足的”WOW Lover”下午茶，多款情人節限定小食令人少女心大發，如魔鬼蛋配紅菜頭片、心形蟹肉沙律拿破崙、煙三文魚墨西哥玉米薄餅配玫瑰忌廉芝士等精緻點心，配合腰果蓮蓉糕、紅豆玫瑰杯子蛋糕等中式甜蜜美點，給您和愛人無與倫比的甜甜享受。

由 2023 年 2 月 11 日至 14 日期間，享用”WOW Lover” 下午茶只需港幣$788 +10%(兩位用)。供應時間為下午 3 時至下午 6 時。

查詢及訂座：+852 3717 2889 / woobar.hk@whotels.co

於 W THE SHOP 立即預訂：https://bit.ly/3wGZm0h

情人節餐廳2023｜凱悅酒店希戈餐廳聯乘周大福情人節晚餐

今個情人節，香港尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳聯乘周大福「星旅」系列，推出精緻五道菜情人節晚餐，為愛侶們帶來窩心醉人的歐陸餐饗體驗。前菜包括康卡勒布列塔尼特選生蠔2號、經典法式鴨肝醬等；主菜方面可選慢煮大西洋鱈魚柳或香草美國黑安格斯牛柳；最後以奶味香濃的意大利芝士餅作結尾。

希戈餐廳情人節晚餐由 2023 年 2 月 10 至 14 日供應，價錢為每位港幣$1,458，客人可獲贈希戈餐廳精品朱古力乙盒及周大福港幣$300現金券。另外，凡於香港周大福分行購買鑲嵌類首飾滿港幣$50,000（以單一張單計算），可於指定日子免費享用情人節晚餐（名額有限，先到先得）。

情人節餐廳2023｜aqua 意日風味情人節晚宴

在aqua，愛侶將可在一望無際的維港美景當前享用令人垂涎的意日風味情人節晚宴，晚宴先以「玫瑰紅菜根蓉脆筒」掀開序幕，然後奉上鮮甜美味的壽司和刺身。主菜方面，可品嚐「藏紅花意大利飯配紅燒排骨肉、黑松露及辣香料」及「烤日本和牛配松露甜醬油、茄子及香菇」。最後的特色甜品名為「愛神之箭」，由熱帶水果芭菲及黑朱古力蛋糕配上士多啤梨果醬、雲呢拿脆脆及棉花糖，造型別具心思。情人節晚宴將於 2 月 11 至 14 日期間供應，定價每位港幣 1,388 元。

aqua 特色甜品 – 愛神之箭

香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓

T 3427 2288 | www.aqua.com.hk

FB @ aquahk | IG @ aquahongkong

情人節餐廳2023｜2月14日登上張保仔同遊維港

賓客可在標誌性紅帆木船張保仔 — 在下午 1 時至 2 時 30 分的「點心航遊」（每位港幣 399 元）暢遊維港，一邊品嚐 Dim Sum Library 的人氣美食；下午 3 時至 4 時 30 分的「浪漫下午茶航遊」（每位港幣 399 元）包括多款精緻鹹甜美點；賓客亦可選擇晚上 5 時 30 分、6 時 30 分或 7 時 30 分的「維多利亞港晚間航遊」（每位港幣 230 元起），在海上共度甜蜜時刻。在情人節當天只需另加港幣 130 元即可額外享用一瓶 Moet 迷你香檳，與愛人舉杯共飲。

張保仔 – 浪漫下午茶航遊之旅

aqualuna 張保仔

T 2116 8821 | www.aqualuna.com.hk

FB & IG @aqualunahk

情人節餐廳2023｜SAVVY 情人節半自助晚餐

SAVVY為愛侶們獻上半自助晚餐，愛侶們可先盡情享用豐盛的冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦、麵包蟹、小龍蝦、凍蝦及青口等。五款自選主菜包括亞洲風味之選如泰式黃咖喱龍蝦配蒜蓉包、中式紅燒六頭鮑花膠配時菜等；喜歡西式特色美饌的可選扒牛柳配鵝肝伴紅酒醬及蜜汁紫薯。晚宴結束前，SAVVY經典餐車更會獻上火焰士多啤梨栗子蛋糕。

晚餐成人每位$688、小童每位$448。每位另加$388可享無限暢飲凱歌香檳；另加$218可享無限暢飲氣泡酒；另加港幣168 可享無限暢飲生啤、果汁及汽水。惠顧晚餐的賓客更可以優惠價$520選購Charles de Cazanove香檳乙瓶，與愛侶回家延續愛的氣氛。

經網上商店預訂可享9折優惠。

情人節餐廳2023｜BIFTECK 情人浪漫約會菜單

踏入萬象更新的時份，精緻法日扒房BIFTECK呈獻全新品味春日的週末餐飲體驗及情人浪漫約會菜單。於2023年2月11日至14日期間限定供應的「Sois Ma Valentine」菜單，將帶領城中戀人雙雙投入專屬的甜蜜氛圍

戀愛季節之選：「Sois Ma Valentine」菜單

BIFTECK的五道菜「Sois Ma Valentine」菜單將於2023年2月11日至14日，下午6時至10時期間限定供應（單點菜單將於2月14日暫停供應），讓賓客可沉醉在此戀愛季節的甜美氛圍。定價為港幣1,080元（兩位用）的「Sois Ma Valentine」菜單包羅多款肉食及海鮮，務求照顧每位賓客的用餐喜好；更可另加每位港幣368元，享受餐廳專業團隊為菜單精心搭配的四杯葡萄餐酒。

波士頓龍蝦沾麵配阿根廷紅蝦濃湯 慢煮宮崎A5和牛牛臀肉薄切 Dessert Surprise

情人節餐廳2023｜Macelle 情人節浪漫套餐

位於中環SOHO的全新意大利Trattoria扒房Macelle於2月14日特別呈獻四道菜情人節浪漫套餐 (兩位用HK$1588)，除了意大利香草麵包Focaccia配橄欖油和意大利黑醋及各款前菜如牛小排配自製蜂蜜和芥末醬、黃鰭吞拿魚他他等外，主菜更可選擇重1公斤Australian Angus Fiorentina，主廚採用澳洲安格斯牛扒，並以佛羅倫斯式的做法製作。外焦脆內鮮嫩，令人一試難忘。

情人節餐廳2023｜CulinArt 1862 藝術風情人節套餐

CulinArt 1862將首次推出的西方懷石料理情人節晚市套餐（$2,588/兩位用）共有五道菜，由餐廳廚藝總監Stanley Wong設計及主理，靈活運用多種國際頂級食材，包括海膽、龍蝦、和牛、冬季黑松露等。餐廳為表心意，更為每枱客人送上一朵玫瑰花、一盒由餐廳甜品師傅親手做的手工朱古力。

四道菜的西方懷石料理情人節午市套餐（$1,688/兩位用），美食擺盤同樣充滿藝術感，是為晚餐的濃縮版本。

烤和牛西冷 波士頓龍蝦雲吞

提早預訂晚市套餐的客人，即可享早鳥優惠價 ($2,188/兩位用），以及餐廳為客人準備的「可食用玫瑰花工作坊」，費用全免。由煤氣烹飪中心導師Kenneth，教你用紅菜頭親手製作一朵栩栩如生的玫瑰花。工作坊為情人節當天下午四至六時於餐廳旁的煤氣烹飪中心舉行，完成後即可到餐廳享用情人節套餐。

供應日期 ：2月14日

：2月14日 四道菜午市套餐 ：中午12:00 – 下午4:00 (最後點餐時間下午2:30)

：中午12:00 – 下午4:00 (最後點餐時間下午2:30) 五道菜晚市套餐 ：晚上6:00 – 晚上11:00 (最後點餐時間晚上9:30)

：晚上6:00 – 晚上11:00 (最後點餐時間晚上9:30) 「可食用玫瑰花工作坊」：下午4:00 – 晚上6:00

情人節餐廳2023｜麗新餐飲 情人節甜蜜燭光晚宴

情人節臨近，麗新餐飲旗下餐廳特別呈獻情人節甜蜜燭光晚宴，美酒佳餚下，為你與摯愛締造浪漫滿分的晚上，感受一年一度的難忘動人時刻。

米芝蓮一星餐廳 Beefbar 呈獻五道菜晚宴

米芝蓮一星餐廳 Beefbar 呈獻情人節限定五道菜晚宴（每位港幣$1,580 + 10% 服務費），其中特別推介：

西西里紅蝦他他配魚子醬 其中特別推介西西里紅蝦他他配魚子醬及澳洲和牛肉眼配黑松露

Mosu Hong Kong 與你共度甜蜜晚上

Mosu Hong Kong 以當季食材炮製一系列甜蜜菜式，包括前菜小吃、備受歡迎的招牌主菜，以及精緻甜品。重點菜式包括：

Hanwoo, bokbunja, black olive （韓牛、覆盆子、黑橄欖） Lobster & Leek （龍蝦、韭菜） Mul Hoe （冷拌生魚片）

*每位港幣$2,480 + 10% 服務費。餐酒配搭菜單每位港幣$980 + 10% 服務費，包括四杯葡萄酒。

ADD+ | 與摯愛欣賞浪漫醉人美景

ADD+ 將在維港醉人的景色之中帶來四道菜情人節全日套餐及特色雞尾酒（兩位港幣$988＋10% 服務費）。推介菜式：

XO 醬炒如意帶子 雲呢拿雪糕配朱古力蛋糕

情人節餐廳2023｜Mr Wolf

中環歐式小酒館Mr Wolf推出浪漫情人節限定套餐，三道菜套餐連萄葡酒配搭（Wine pairing) 只需HK$1388 （兩位用)。套餐亦提供無酒搭配選擇，價格為HK$988（兩位用）。

除了兩款精緻開胃頭盤，主菜亦提供三款選擇，分別為牛肋排（800 克）、香烤智利鱸魚伴青口、扇貝，以及適合素食者食用的Taleggio Tart，與餐廳精選的葡萄酒可謂絕配！甜品方面，則有酒漬車厘子醬黑朱古力配百香果雪糕，為甜蜜的晚上畫上完美句號。

情人節餐廳2023｜LPM Restaurant & Bar

今年情人節，時尚法式地中海餐廳 LPM Restaurant & Bar 將呈獻只此一晚的精緻美宴及限定特色雞尾酒，愛侶將可從五款滋味頭盤中任選一款，包括近期新推出的「焗釀大蜆配蘑菇」、「布拉塔芝士配車厘茄和羅勒」及「自家製幼麵配龍蝦」等。主菜方面共有四款選擇，當中包括兩人份「烤肋眼扒」（400 克）、「原條紙包烤鯛魚配檸檬、香草和橄欖油」及「小龍蝦蘑菇意大利飯」等。

一頓浪漫的美宴當然少不了甜品，賓客可選擇「覆盆子雲呢拿慕斯蛋糕」、 LPM 的招牌甜品「蘋果撻配雲呢拿雪糕」，或者是適合二人共享的「雲呢拿焦糖布甸」。LPM 的情人節美宴，每位定價港幣 988 元（另收加一服務費）。

情人節餐廳2023｜Dan Ryan’s Chicago Grill 甜密情人節套餐

愛意滿滿的情人節將至，由2月11至14日 ，Dan Ryan’s Chicago Grill 將一連四日推出情人節三道菜套餐（HK$988 / 二人份），先有頭盤火箭菜香橙沙律、兩款主菜選擇包括8安士封門牛柳配黛安蘑菇汁及薯條，及燴海鮮配心形酥皮。甜品則選用來自 Baking Maniac 的香濃朱古力球 — 配上布朗尼蛋糕和紅桑子慕絲作結，甜而不膩，讓情人們盡享佳節盛宴。2月14日晚上享用情人節套餐的女仕更可獲玫瑰花乙支。

情人節餐廳2023｜銀樾美憬閣精選酒店 The Enclave

坐落大嶼山東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店，為甜蜜愛侶打造浪漫情人節套餐，二人套餐定價港幣 1,058 元，每位另加港幣 198 元即可無限添飲紅莓雞尾酒、精選紅白酒及粉紅玫瑰酒。

套餐美食包括為時令海鮮拼盤、康提芝士球配挪威三文魚薄餅等，主菜是主廚的招牌特色菜—— 傳統鵪鶉千層酥派配上奢華甘香的鵝肝醬，並淋上濃郁的可可醬，伴以菠菜和莙薘菜享用。壓軸甜品為法式火焰雪山，紅莓與荔枝的組合令人回味不已。

傳統鵪鶉千層酥派