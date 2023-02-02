為什麼做足保濕護理仍未見成效？

保濕護理需要未雨綢繆，當感到皮膚繃緊時才去保濕已經太遲。當水分不足時，皮膚會出現乾燥、粗糙情況，嚴重時甚至會出現脫屑，全因這時的角質已無法自然代謝。當皮膚長期處於缺水狀態，有可能造成其它皮膚問題如暗瘡、過敏、脂肪粒甚至異位性皮膚炎。所以，平日不單要在潔面後立即使用保濕產品，當天氣轉變或環境轉變時，也要轉用不同的保濕產品如保濕精華及保濕面霜，以應付皮膚需要。

皮膚難以保濕和鎖水的成因有好多，可能護膚品的保濕能力不足，只有補水而沒有鎖水功能，即使用大量的保濕產品，水分會很快流失，不能有效鎖水。可能是平時過度清潔或是使用酸類產品，令皮膚屏障受損，鎖水能力下降。我們亦需要留意護膚時的順序是否正確，質地清爽、護膚品分子較細的要優先使用。

想要改善問題其實也不難，我們應該由根本做好，首先可以選用有鎖水成分的面霜，常見的鎖水成分有角鯊烯、神經醯氨等。而神經醯氨(Ceramid)是我最為喜愛的成分之一，可以維持細胞的含水量，有修復皮膚屏障功效，從而改善膚質。

品牌圖片：marier Skincare、CeraVe、Curel

其次，我們可以從飲食下手，我們懂得為皮膚補水同時亦要為身體補水，每天的喝水量也要足夠，提升身體的新陳代謝。 而含Omega3和6的食物，像是乳製品、雞蛋、小麥胚芽、糙米、菠菜、紅薯和大豆，當中亦富含神經醯胺，可滋養皮膚。

最近我亦有嘗試坊間不同牌子的膠原蛋白粉，對滋養皮膚都有一定的幫助，有機會再同大家分享。