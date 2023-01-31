情人節蛋糕2023 ｜10大品牌推介 日本白桃＋GODIVA生朱古力＋士多啤梨千層酥

情人節蛋糕2023 ｜「2月14的約會，這個日子掛念誰？」來到2月14日西方情人節，當然是一雙一對放閃的大好日子。適逢既甜蜜又溫馨的日子，坊間各大糕餅店和酒店已經推出情人節期間限定蛋糕，除了有普通的圓形款外，也有叫人醉心的心形款式。而情人節蛋糕多以濃郁香滑朱古力和果香馥郁士多啤梨作主要口味，相信是不少女士摯愛。

情人節蛋糕2023 ｜10間品牌情人節限定蛋糕

Italian Tomato

Italian Tomato推出3款浪漫情人節系列蛋糕，當中包括黑森林朱古力慕斯蛋糕、日本士多啤梨慕斯蛋糕及紅玫瑰雙重芝士蛋糕，2月9日或之前預訂更可享有限時95折優惠。

黑森林朱古力慕斯蛋糕$188/個（10cm）：面層放上代表著純潔浪漫的銀白玫瑰花，再淋上朱古力醬包裹蛋糕，內層採用法國CLUIZEL朱古力製成慕斯，夾層搭配紅車厘子醬，酸甜口味巧妙平衡。

日本士多啤梨慕斯蛋糕$268/個（12cm）：面層用上日本士多啤梨，加上食用玫瑰花作配襯。心形蛋糕以士多啤梨慕斯配紅莓白朱古力脆脆及紅桑子醬。

紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕$288/個（13cm）：士多啤梨芝士蛋糕加上Mascarpone 芝士慕斯，味道融和 且濃郁芬芳。頂層蓋上精緻的鮮忌廉及放上食用紅玫瑰，最後更撒上日本金平糖。

Italian Tomato

門市預訂日期：即日起至2月12日

網購預訂日期：2月8日至12日

門市取餅及現貨供應期：2月10日至14日

查詢：http://italiantomato.com.hk

Häagen-Dazs

Häagen-Dazs推出兩款情人節限定3D雪糕蛋糕，分別用上全新雪糕口味「紅絲絨芝士蛋糕雪糕」製作的「甜蜜戀熊」，以及用「比利時朱古力雪糕」做餡料的「兩情相悅」。2月9日或之前預刻可享85折早鳥優惠。

甜蜜戀熊$699（One Size） ：3D立體設計的牛奶朱古力小熊佇立於鋪滿忌廉玫瑰花的蛋糕面上，將紅絲絨軟心醬拌入以特選軟滑芝士調製的香濃幼滑雪糕，搭配香脆可口的紅絲絨朱古力脆粒。

兩情相悅$429（Mini Size） ：雪糕蛋糕面層放置兩隻白朱古力天鵝，底層是比利時朱古力雪糕蛋糕，以原塊比利時黑朱古力溶入雪糕中，味道香醇濃厚。

Häagen-Dazs

銷售日期：即日起至2月15日

銷售點：全線Häagen-Dazs雪糕專門店及網上商店

查詢：https://instagram.com/haagendazs_hong_kong

A-1 Bakery

A-1 Bakery繼續聯乘GODIVA推出限量版情人節蛋糕「GODIVA浪漫絮語」（草莓生巧克力慕絲蛋糕），以日本甜王草莓啫喱配上香濃GODIVA巧克力忌廉，口感細密幼滑。濃厚甘甜的巧克力配上酸甜草莓果醬，打造出雙重層次。A-1 Bakery會員可享9折優惠。

「GODIVA 浪漫絮語」(草莓生巧克力慕絲蛋糕)$200

A-1 Bakery

銷售日期：2月1日起

銷售點：各大A-1 Bakery門市及網店

查詢：https://bit.ly/3HojB7A

La Famille

LaFamille推出情人節限定「Love & Peach」日本白桃戚風蛋糕，將愛心、朱古力和玫瑰融為一體。蛋糕以粉嫩的白桃鮮忌廉包裹著鬆軟綿密的白桃戚風蛋糕，內層夾有清甜的日本白桃果肉和血桃慕絲及白桃果醬，每一口都能感受到不同層次的香桃氣息。凡於網上預訂可享95折優惠。

「Love & Peach」日本白桃戚風蛋糕$298/13cm

La Famille

門市發售日期：即日起至2月29日

預訂日期：門市即日起可供預訂、2月1日下午4時起開放網上預訂

查詢：https://www.lafamillecake.com/

agnès b CAFÉ & FLEURISTE

agnès b. CAFÉ推出情人節特別版In My Heart白桃荔枝玫瑰蛋糕和La Rose士多啤梨流心蛋糕。前者外形呈淡紫色心形，在白桃慕絲之中加入荔枝玫瑰果凍、玫瑰果醬及食用閃粉，味道清新怡人；後者綴以日本食用玫瑰花瓣及新鮮士多啤梨，並用上杏仁酥餅及紅桑子海綿蛋糕為底，輕輕一切，甜美動人的士多啤梨芝士內餡即緩緩流出。

In My Heart白桃荔枝玫瑰蛋糕迷你版$60（右）、$320（4吋Petit）、$550（5.5吋Moyen）

La Rose士多啤梨流心蛋糕迷你版$60（右）、$320（4吋Petit）、$550（5.5吋Moyen）、$660（7吋Grand）

agnès b CAFÉ & FLEURISTE

門市發售日期：定期會提供迷你版及4吋起的蛋糕現貨提供（款式不定）；但建議提早兩日前於門市預訂，或提早四日前於網店購買。

預訂日期：即日起提供預訂

查詢：https://onlineshop.agnesb.com.hk/

The Cakery

本地純素烘焙店The Cakery推出兩款富有少女心的粉紅色蛋糕 — 浪漫甜心純素蛋糕及士多啤梨玫瑰千層酥。浪漫甜心純素蛋糕以蓬鬆純素雲呢拿海綿蛋糕配上清甜士多啤梨醬，酸甜口感開胃之餘尤如置身戀愛甜蜜氣氛之中。純素士多啤梨玫瑰千層酥夾在鬆脆酥皮層和天鵝般絲滑的玫瑰士多啤梨奶油中，口感層次豐富。

（左）浪漫甜心純素蛋糕$328、 （右）士多啤梨玫瑰千層酥$288

The Cakery

銷售日期：即日起至2月19日

銷售點：全線The Cakery門市及網上商店

查詢：https://www.thecakery.com

富豪酒店

富豪酒店推出情人節限定紅桑子洛神花白朱古力蛋糕，糕餅總廚以「花漾綻放」為主題，以法國百年品牌Valrhona法芙娜的35%白朱古力及本地有機洛神花搭配紅桑子製作，內餡由輕盈的紅桑子海綿蛋糕、白朱古力慕絲、紅桑子及洛神花啫喱層層相間。新鮮紅桑子及洛神花經過3小時慢煮，洋溢清新果香及曼妙花香，味道酸甜。

「花漾綻放」紅桑子洛神花白朱古力蛋糕$388/1.5磅、$68/迷你版

富豪酒店

門市及網店預訂日期：2月1日至14日

換領日期：2月4日至18日

查詢：https://bit.ly/regalhotes_valentines-day-collection

富麗敦海洋公園酒店

由酒店糕餅廚師團隊匠心巧製的心形櫻花慕絲蛋糕，鮮紅色愛心尤如熱戀情侶一樣，相信是向另一半表達心意的甜品首選。

心形櫻花慕絲蛋糕$338/1磅

富麗敦海洋公園酒店

預訂日期：即日起至2月12日

換領日期：2月7日至14日安排送遞或到星耀廊親自提取

查詢：https://bit.ly/3wEp0mi

香港嘉里酒店

大堂茶座團隊推出滿載愛意的情人節蛋糕系列，包括香濃可口的牛奶朱古力熱帶果蛋糕，以及果香馥郁的荔枝士多啤梨蛋糕。

（後）牛奶朱古力熱帶果蛋糕$188/2人用、$58/1人用；（前）荔枝士多啤梨蛋糕$188/2人用、$58/1人用。

香港嘉里酒店

供應日期：2月1日至28日

查詢：http://bit.ly/3XhNU6F

香港東涌世茂喜來登酒店

隨著元宵佳節和情人節雙隻來臨， 香港東涌世茂喜來登酒店 的Lobby Lounge推出情人節限定蛋糕 — 紅桑子70%特濃朱古力蛋糕，讓情侶們一同度過甜蜜時刻，即日起購買可享85折優惠。

紅桑子70%特濃朱古力蛋糕$68/迷你單件裝、$308/1磅裝、$408/2磅裝