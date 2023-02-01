《魷魚遊戲》香港版 挑戰5大遊戲贏獎金獎品 3月有得玩

Netflix韓劇《魷魚遊戲》去年紅遍全球，駐香港韓國文化院今日宣布與香港韓人體育會合作，將會於今年3月在港舉行「2023魷魚奧運會」，以推廣韓國文化，屆時參加者可挑戰五種韓國傳統小遊戲，馬上來看看報名詳情！

《魷魚遊戲》紅遍全球

《魷魚遊戲》不單帶挈多位演員爆紅，連劇中的遊戲、服飾及場景都深入民心，Netflix更在去年於全球招募參加者，拍攝《魷魚遊戲》真人騷節目。不過早前在英國拍攝期間，有人聲稱在寒冷天氣下拍攝時吃盡苦頭，不少人因天氣太冷致雙腳無法移動，不停有人大喊「醫生！」亦有傳參賽者因受傷或解約，考慮控告Netflix及製作公司。

香港版「魷魚奧運會」

如果只是想體驗參加《魷魚遊戲》的感覺、輕輕鬆鬆玩遊戲，留在香港亦可以！今年3月，駐香港韓國文化院宣布與香港韓人體育會合作，今年3月12日在灣仔修頓球場舉辦「魷魚奧運會」，參加者將挑戰五大遊戲包括「打畫片」、「多人跳繩」、「一二三木頭人」、「拔河比賽」及「二人三足」，頭三名的贏家都會獲得獎金、禮品及獎牌！

是次「魷魚奧運會」由即日起至2月15日接受報名，活動限100人參與，並按申請先後次序選出100名參加者，分成20個組別；另外，每個組別必須有5個組員，當中亦須有一位或以上的女性參加者。

報名表格連結：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMjXMOy1NXX31VH1s3n_E3ZfZEfVeAisHikMnwZHyJyBziQ/viewform