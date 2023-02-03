情人節Staycation 2023 ｜10間酒店Staycation推介 自選景觀房＋送玫瑰鮮花＋菲林相機

情人節Staycation 2023 ｜浪漫的元宵佳節和情人節即將到來，好應趁機會跟戀人共同締造難忘回憶。今年各間酒店也有推出情人節Staycation住宿計劃，除了包含住宿外，有酒店更附送玫瑰鮮花、氣泡酒和朱古力等，讓愛侶可以沉醉於甜蜜泡泡之下。今次為大家整理10間酒店情人節Staycation，看看那個住宿體驗計劃更適合你們吧！

情人節Staycation 2023 ｜10間酒店甜蜜住宿計劃推介

Eaton HK

今個情人節，香港逸東酒店為大家帶來兩個別具特色的住宿體驗 — 「慢活・隨拍」及「愛・多元」，為不同情侶提供多元化的活動，共度美好時光。

假如伴侶喜歡攝影的話，「慢活・隨拍」住宿優惠就可以滿足你們的慾望。客人除了可入住不同客房外，酒店亦會附出一部NINM Lab I’M Fine一次性復古菲林相機，讓大家可以隨時隨地將二人回憶好好記低。同時亦提供Terrible Baby酒吧特色雞尾酒及普慶餐廳雙人自助早餐，從吃、喝、玩、樂4大方面都照顧得到。

「慢活．隨拍」住宿會送出一部NINM Lab I’M Fine一次性復古菲林相機，讓你可以跟戀人從酒店內到外好好記低回憶。

「愛・多元」住宿體驗則提倡共融文化，客人除了可入住特色客房外，也可以獲得一系列精品，當中包括以竹製成的環保彩虹牙刷、LED燈以及彩虹扣針；另外更提供全球最大LGBTQIA+同志影視平台GagaOOLala的7天免費觀賞通行證。酒店更準備了LGBTQIA+多元性別友善好去處指南，並邀請大家一同參與；同時更會將部份客房收益捐贈給Pride Lab，以支持發展本地多元共融的活動及推動性別平等。最後客人也可到露天酒吧Terrible Baby享用特調的雞尾酒，與戀人展開甜蜜一夜！

「愛・多元」住宿為同性伴侶提供同志影視平台7天免費觀賞通行證，同時準備了LGBTQIA+多元性別友善好去處指南。

免費換領雪糕活動

於2月期間，酒店住客只要於Facebook、Instagram或WeChat追蹤香港逸東酒店官方帳戶，並分享一張在逸東酒店住宿期間拍攝的相片作帖文並獲得10個讚好，即可於退房時免費獲得雪糕券一張（每個社交媒體帳戶只可換領一次、每間客房最多可換領兩次。客人需即日持雪糕券到美食廣場 – 花樣年華兌換雪糕）。

「慢活．隨拍」住宿體驗

預訂日期：即日起至2月26日

住宿日期：即日起至2月28日

價錢：$950/晚起

「愛・多元」住宿體驗

預訂日期：即日起至2月27日

住宿日期：即日起至2月28日

價錢：$850/晚起（另收加一股務費）

查詢：www.eatonworkshop.com

帝逸酒店

帝逸酒店情人節住宿優惠計劃，讓愛侶入住豪華特大雙人床客房，再於客房內享用2人情人節套餐及翌日於Alva House享用自助早餐，與另一半共度難忘的情人節。

豪華特大雙人床客房

酒店二人房內情人節套餐：黑松露鵝肝慕絲千層、自家製煙三文魚田園沙律配雞蛋及蜜糖芥末醬、茴香龍蝦濃湯、烤原隻波士頓龍蝦及牛柳配馬德拉醬汁、海帶繪雜菜意大利飯、心形雜莓意大利芝士酥餅、Moët & Chandon香檳一支。

帝逸酒店情人節住宿優惠

入住日期：2月10至14日

價錢：$2,888起/晚

查詢：https://www.alva.com.hk/en/

帝都酒店

今年帝都酒店與新城市廣場合作推出兩個情人節住宿計劃，一款以日本櫻花作主題，另一個則可入住全新裝潢套房，適合不同人士喜好。

「戀流和風櫻林」情人節住宿計劃以日本櫻花為主題，於套房中加入了粉嫩櫻花擺設、榻榻米、和式茶几及座墊、更特意在偌大的窗子貼上櫻花林圖案，塑造初春和室浪漫氛圍，讓情侶猶如置身日本傳統和室般一樣。房間也設有「落櫻繽紛和式下午茶點」及傳統日本浴衣，讓戀人在主題房間內盡情打卡放閃。除此之外，也可以到新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場的首爾粉黛波波草及外平台的京都浪漫櫻花林場景繼續打卡之旅，製造甜蜜回憶。入住的話，也可以免費獲贈新城市廣場$1,000購物禮券，退房當日亦可以到2+2 café免費享用自助早餐。

「戀流和風櫻林」主題套房

櫻花主題美點，當中包括櫻花柚子芝士蛋糕、士多啤梨櫻花慕絲及日式和菓子，配咖啡或茶。

而「二人甜蜜限定」情人節住宿計劃則可以入住全新裝潢的豪華客房，並於客房內享用情人節晚餐，而退房當日則可以到新城市廣場Shh Massage享受45分鐘推油按摩療程乙節，以及可免費獲贈汽酒乙支及馬卡龍乙盒（5件）。

「戀流櫻林和風」情人節住宿計劃

入住日期：即日起至5月31日

價錢：周一至四$1,250起、周五至日、公眾假期及公眾假期前夕$1,450起（每房每晚須另加10%服務費）

查詢：https://bit.ly/3HQU4ph

「二人甜蜜限定」情人節住宿計劃

入住日期：2月10日至3月14日

價錢：$2,600起（每房每晚需另加10%服務費）

查詢：https://bit.ly/3DDyDFx

香港富麗敦海洋公園酒店

今年 香港富麗敦海洋公園酒店 帶來「情人節浪漫住宿體驗」。大家可以與愛侶分享富麗敦手工朱古力禮盒，再到星耀廳享用雙人自助晚餐及雙人早餐，再以一對富麗敦熊貓毛公仔紀念溫馨時光。除此之外，酒店亦提供「慶典住宿體驗」，禮遇包含雙人早餐和自助晚餐，以及意大利芝士蛋糕一個和紅酒一瓶讓客人於客房內享用等。

情人節浪漫住宿體驗

預訂日期：即日起至2月14日

入住日期：2月12至14日

價錢：$2,980/晚（另收加一服務費）

慶典住宿體驗

入住日期：即日起至2月28日

價錢：$2,864/晚（另收加一服務費）

查詢：https://bit.ly/3Hw41an

奕居

奕居房間向來是打卡必到地方之一，每間客房均備有如水療般的廣闊浴室，坐擁翠綠山景、城市美景或廣闊海景，石灰岩包裹的寬闊浴缸可讓兩人使用。情人節住宿優惠包含了Salisterra或The Continental的3道菜式晚餐、Maxi Bar內自選餐酒一支及Salisterra雙人早餐套餐，2月14日情人節當晚更會升級享用情人節晚餐。

奕居情人節住宿體驗

居舍慶典住宿優惠

入住日期：2月8至3月18日

價錢：Studio 70 $5,200起/晚、奕居套房$6,900起/晚（另收加一服務費）

查詢：https://bit.ly/3DzqIJC

馬哥孛羅酒店

馬哥孛羅香港酒店及港威酒店 推出「甜住過」情人節住宿計劃，凡預訂2月份入住可享每日雙人自助早餐、意大利氣泡酒乙瓶、SAVVY朱古力禮盒乙盒及精美鮮花乙束，與愛侶締造難忘回憶。

馬哥孛羅香港酒店豪華海景客房

港威酒店豪華客房

「甜住過」情人節住宿計劃

預訂日期：即日起至2月26日

入住日期：即日起至2月28日

價錢：請參閱官網（另收加一服務費）

查詢：https://bit.ly/3HzoTgK

香港JW萬豪酒店

香港JW萬豪酒店情人節住宿體驗包括入住豪華海景客房或套房、附送12支經典玫瑰鮮花束、香檳一瓶、精緻情人節心形蛋糕一個、套房限定房內泡泡浴體驗、入住當晚品嚐魚吧情人節主題四道菜燭光晚餐（兩位用）、JW咖啡室自助早餐兩位、免費獲贈Vonique 禮品卡兩張，每張可在位於銅鑼灣登龍街1號3樓的Vonique Beauty Salon兌換價值港幣$1,680的90分鐘Aquapure Rejuvenation Facial Care 服務。

情人節住宿體驗提供12支玫瑰鮮花束、精緻心形蛋糕等。

香港JW萬豪酒店情人節住宿體驗

入住日期：2月10至14日

價錢：$4,900起/晚

查詢：https://bit.ly/JWClassicRomance2023

都會海逸酒店

都會海逸酒店提供「花月佳期」情人節住宿計劃，讓每對戀人入住酒店舒適雅致套房，酒店更會為大家貼心安排紅酒及翌日自助早餐，讓愛侶提供難忘的二人甜蜜回憶。

都會海逸酒店高級套房

都會海逸酒店「花月佳期」情人節住宿計劃

預訂及入住日期：即日起至2月14日

價錢：$1,190起/晚（另收加一服務費）

查詢：www.harbour-plaza.com

香港W酒店

香港W酒店推出「出走甜蜜驚喜住宿套餐」，入住客人可以自選城景或浪漫海景住宿一晚，於房內享用3道溫馨美饌、翌日於KITCHEN享用海景早餐，以及得獎bliss spa禮券價值港幣$500。

W酒店推出「出走甜蜜驚喜住宿套餐」

3道菜温馨美饌：（前菜）法式鴨肝凍派或卡布里沙律、（主菜）香烤美國牛柳和虎蝦、薯蓉、松露汁或牛肝菌蘑菇義大利燴飯配植物素肉丸、（甜品）白桃慕斯手指餅配紅桑子果醬、法式果仁脆糖、朱古力沙布蕾酥餅。

W酒店「出走甜蜜驚喜住宿套餐」

預訂及入住日期：2月4至14日

價錢：請參閱官網

查詢： https://bit.ly/40ky7WY

香港數碼港艾美酒店

香港數碼港艾美酒店「Avec Amour」住宿計劃包括客房住宿一晚、Southside Bistro餐廳雙人早餐、甜蜜朱古力迎賓美點及氣泡酒兩杯。讓你跟另一半打造難忘回憶。

香港數碼港艾美酒店海景客房

香港數碼港艾美酒店「Avec Amour」住宿計劃

預訂及入住日期：即日起至5月31日

價錢：$1,600起/晚

查詢：https://bit.ly/3l70M1u