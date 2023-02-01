澳門景點 ｜澳門飛索登陸葡京人 全長388米時速55公里俯瞰路氹城

澳門景點 ｜随著陸港澳三地開始恢復通關後，各地市民已經急不及待前往其他地方探親或旅遊，最近亦有傳媒報道假日期間澳門手信街逼滿遊客，人頭湧湧。然而澳門跟港人闊別數年已變化不少，除了依舊有大家認識的名勝大三巴、手信街官也街、觀景設施8字摩天輪和打卡位澳門巴黎人鐵塔外，全新酒店澳門倫敦人度假村、澳門葡京人、上葡京綜合度假村亦已相繼開幕。而世界首個沉浸式城市高空飛索亦已經登陸澳門葡京人，讓大家可以於高空之中俯瞰葡京人和路氹城，大家下次到澳門旅遊時，可以親身體驗一下。

澳門飛索坐落於路氹城澳門葡京人

澳門飛索坐落於路氹城澳門葡京人，以5組高空飛索並排一起，全長388米，為世界第3長的城市滑索，時速可達每小時55公里，可同時讓5位體驗者於路氹半空中飛越。當樓高60米的起飛塔開始倒數時，超過10萬個LED燈將照亮起飛塔、起飛平台及每條滑索道，以至登陸塔部分，同時會配以音樂增加刺激感。

門票均包含了免費的飛行照片及視頻，飛行全程由人工智能驅動的廣角攝像機拍攝，並使用人工智能技術進行編輯，照片和視頻於飛行者著陸後數分鐘內便能於登陸店以電子形式獲取。

澳門飛索可同時讓5人一同參與

登陸塔樓高60米

澳門飛索

收費：滑翔、相片及影片套票澳門幣日間$480起、夜間$565起

交通：從澳門機場、碼頭及入境口岸乘搭澳門葡京人穿梭巴士或乘汽車或的士，前往澳門飛索（澳門葡京人, 澳門路氹溜冰路）

查詢：https://www.zipcity.com/zh-hant