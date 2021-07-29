【電子消費券計劃】 30個商場優惠攻略 最高100%回贈＋入住五星級酒店

首期電子消費券計劃將於8月1日派發，並透過4大電子支付工具八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」發放給合資格申請者，未知大家是否已構思好怎樣運用呢？香港多間商場已作好準備推出多重優惠，只要到場消費滿指定金額即送商場禮券，亦有抽獎機會以贏取豐富家電或五星級酒店Staycation，更有商場直接送米，包你滿載而歸。

1. 朗豪坊 雙重中獎機會

顧客由8月4日起至10月3日以電子支付工具*於場內單一消費滿$300並成為LP CLUB會員，消費同日的7天內於商場手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。

顧客以4大指定電子支付工具更可額外換領多一個抽獎代幣，獲取多一個中獎機會。（每人最多可換領10個代幣）

於8月4日起至10月10日，憑應用程式內已換領的代幣，可以在APP內抽獎，每個代幣可抽獎一次。

*電子支付方式付款，包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。

2. 沙田新城市廣場 高達50%回贈

於8月1日至9月30日逢星期五、六、日及公眾假期，在商場內消費滿$2,000即送$1,000商場購物消費券，回贈高達50%、消費滿$5,000送$1,500、滿$7,000送$700。The Point by SHKP會員消費滿$2,000另以500積分即可預訂消費券雙倍積分Pass，可立即升級獨享積分Double Up禮遇，即消費$2,000便可賺取4,000積分。

同時，截至12月31日，大家透過Wechat Pay HK 消費低至$300即可獲$20商場餐飲現金券，消費滿$800即可獲$50美妝或運動商戶的商戶現金券，透過八達通在餐飲商戶消費滿$600亦可獲$30的新地商場電子禮券。

3. 新地12大商場 送禮券同時賺積分

即日起至9月30日，The Point by SHKP會員使用4大指定電子消費券支付工具，並於場內消費滿$2,000，即可獲回贈總值$200的購物餐飲贈券，兼同時賺取會員積分。每張$100商場購物餐飲贈券包括於指定食肆商戶消費滿$100即減$50及指定零售商戶消費滿$200， 即減$50。

新地12大商場：東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。

4. 領展 送一公斤香米

只需登記成為領展會員，並於23個指定商場或街市* 以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿$500，即可換領一公斤金鳳香米。單一發票計算每滿$50，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機；儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。

指定商場或街市包括：小西灣廣場重、黃大仙中心、樂富廣場及街市、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、啟田商場、慈雲山中心、彩雲商場、南昌薈及街市、T Town、天澤商場、天耀廣場、良景廣場、蝴蝶廣場及街市、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場、沙角商場、TKO Gateway及街市 、TKO Spot及街市、逸東廣場、長發廣場、富東廣場及街市。

5. 荃灣廣場 賺多$5,600消費券

8月1日至9月26日期間，凡於商場內以電子貨幣消費滿$2,000即可享第一賞，獲得$100贈券；周末消費滿$5,000， 即送$500贈券。The Point會員憑消費可享有高達5倍積分，最高獲得10,000分，成功參加第二賞。每月首3位累積最高消費的顧客可額外獲得$5,000商場贈券。

6. 希慎集團 消費贏iPhone

於消費券發放期間，Lee Gardens Club會員憑指定電子貨幣消費於利園區內購物用膳，即可參加大抽獎，送出總值$150萬電子禮券及一連8個星期每星期送出iPhone 12 Pro 及其他禮品。

同時，希慎廣場設有期間限定區送出迎新獎賞，新用戶只要成功註冊及登入AlipayHK，即可選取價值$70禮券，可於逾200個商戶使用。

AlipayHK期間限定區

日期：即日起至8月4日

時間：1100-2100

地點：銅鑼灣希慎廣場地下

7. 海港城及時代廣場 100%消費回贈

由8月至9月期間，於尖沙咀海港城及銅鑼灣時代廣場，以消費券或指定電子貨幣於同日消費（最多3間不同商戶），即可獲得100%回贈，即消費滿$2,000 送$2,000優惠券；滿HK$5,000再送$5,000優惠券。

換領詳情

日期：8月1至9月30日

時間：1230-2100

地點：港威商場2樓及海洋中心1樓換領專櫃、時代廣場5樓及9樓換領專櫃

8. K11 MUSEA 入住五星級酒店

8月1日至15日，於場內同日累積消費達$5,000， 即可獲一次抽獎機會，如惠顧商場內餐廳更可獲一次抽獎機會。獎品包括$10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max及新世界自家製特別版口罩等。

另外，即日起至9月26日，於K11 MUSEA、K11 Art Mallz、D・PARK及THE FOREST的指定商戶以WeChat Pay HK消費即可獲10倍K Dollar獎賞；消費滿$5,000即可賺取合共最高逾千元K Dollar獎賞。

9. 黃埔天地 AlipayHK消費再享額外獎賞

由8月1日至9月5日逢周末，於黃埔天地指定商舖以八達通、支付寶香港 AlipayHK 、微信支付WeChat Pay HK或拍住賞Tap & Go消費滿指定金額，憑即日單一上述四項電子貨幣之交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，及讚好Facebook 專頁或追蹤Instagram，即可換領指定商戶組合現金券。

消費滿$600可獲贈$100指定商戶現金券，滿$1,000可獲贈$200，現金券不設最低消費；以支付寶香港 AlipayHK消費滿$1,000更可額外獲贈$50指定商戶現金券。

現金券換領活動詳情

日期：8月1、7-8、14-15、21-22、28-20日及9月4-5日（或換完即止）

時間：1300-2200

地點：時尚坊 MTR層換領處

10. 恒基地產7大商場 高達$500電子獎賞

8月1日至12月31日，H・COINS會員以4大電子平台於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶完成消費，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，每次累積消費滿$1,000即有機會獲得$60集團旗下商場電子禮券，當中包括$30餐飲及$30購物電子禮券各一張），每位可最多獲贈5次，成功獲取5次後的會員，之後亦有機會即時獲得額外$200電子禮券一次（包括$100餐飲及$100購物電子禮券各一張）

11. 美麗華集團 半價享美饌

8月1日早上10時後以4大電子支付平台到Mira Place美麗華廣場160間商戶購物，滿$500即送$500商場現金券。於8月13、21及28日亦可獲贈$100商場現金券及$400指定商戶現金券。8月其餘日子及9月27日至10月31日消費滿$1000， 即回贈總值$100現金券。現金券可用於DON DON DONKI、UNIQLO、無印良品、日牛涮涮鍋等。

同時，8月1日開始，Mira eShop將一連7日推出限時快閃優惠，以Alipay HK或WeChat Pay HK付款，可半價品嚐國金軒、翠亨邨及The French Window套餐及三折享受The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。

12. 九龍城廣場 影相送殺菌消毒機

即日起至9月12日以電子貨幣消費滿$300，可獲贈「KCP $50美食及餐飲現金券」或「KCP $50零售及服務現金券」；同時消費滿$1500兼於宋皇臺站自拍，更免費送UVC紫外線殺菌消毒機（價值$880）。