詹瑞文編導全港首個5D夢想沉浸式美食劇場《異世界 – 捕夢之旅》為港人打造六感劇場體驗

沉浸式美食劇場（Immersive Dining Show）是一種將文化藝術元素和餐飲融為一體的體驗，在歐美國家已經流行多年。最近香港主辦單位DDC亦聯同集追夢、美食、娛樂和藝術於一身的華麗舞台餐廳 — 十八夢，邀請到喜劇大師詹瑞文擔任藝術總監及導演，與其團隊以全新創作，透過詹式非一般的互動及喜劇手法，創作出新作品《異世界 – 捕夢之旅》，讓觀眾感受全港首個開心5D夢幻沉浸式美食劇場體驗，以展示人生不同命題，喚醒港人對夢想的追求。

詹Sir式的5D意思是Droll（搞笑D）、Delicious（好味D）、Delightful（開心D）、Dedicate（過癮D）和Dynamic（互動D）。而令人期待的是十八夢總廚，師承米芝蓮摘星大廚，擅長精緻擺盤及創意烹調。今次所有菜式配合了劇中天馬行空的情節和表演內容而設計，將色、香、味三觀重新演繹，聯合提供味覺、嗅覺、觸覺、視覺、聽覺和本體感覺六感享受。

觀眾一邊品嚐餐飲一邊跟演員們互動，一同投入於劇本之中。

故事主要圍繞「夢」，以5D夢幻沉浸式美食劇場手法，喚起港人對夢想的追求。

夢幻主題食品

為配合劇情，十八夢安排了兩位擁有逾30年經驗的名廚 — 黃德明（日式）及陳汭湝（西式），為今次演出負責餐飲部分。經兩位名廚與詹Sir細心研究下，完美地將西式和日式的烹調及擺盤融合。劇場一共提供4道精緻料理，當中包括時令刺身、兩款主菜和甜品。另外，大家也可以升級為VIP，享用2小時紅白酒或氣泡酒暢飲套餐。

（前菜）舊歡魚夢：採用由日本直送海鮮食材，當中包括岩手縣津田宇牡蠣、北海道赤上雲丹、鹿兒島天然鰤魚和北海道帆立貝；侍應送出磨砂透明盒子時，當你揭開那刻必定會令你驚呼一聲！

（主菜選擇1）夢朱豬：採用西班牙伊比利亞豬鞍，先慢煮至肉質呈粉紅色，大約6成熟時，再兩面輕煎至金黃色，以達到外脆內軟的效果。豬鞍的醬汁是以蘋果及無花果特別調製的果醬，再配上彩虹薯蓉，香味濃郁。

（主菜選擇2）原野夢圍：主廚採用甜菜根、蘑菇、南瓜、麵包 屑、肉荳蔻、鼠尾草及海藻等材料製作無肉威靈頓，適合素食人士。

（甜品）甜椰椰夢歌：椰子慕絲配上鮮芒果肉，加上琴鐽造型的朱古力，絕對是打卡必備甜品！

《異世界 – 捕夢之旅》故事背景

《異世界 – 捕夢之旅》主線圍繞一對失足跌進夢域的男女，如何拾回自己夢想的奇異旅程。過程中，有別於一般劇場演出，導演透過劇中巧妙安排，令觀眾參與其中互動，成為演出的一部分，共同協助主角解答「夢中謎語」，一起追夢捕夢。

是次美食劇場主要圍繞「夢」，而十八夢主理人Tiffany就希望可以協同年輕人追夢，故是次招募演員以全天候開放給大眾，儘管他們有沒有經驗或專業訓練也可，讓他們可以跟詹Sir學習並參與由他編導的作品。

是次美食劇場有份出演的演員（左起）：前空中服務員梁鎮任(Tony)現職變裝皇后和美容保健生意、前港隊游泳代表蔡承東(Sutton)現時全職接受表演培訓及實習、列英豪(Eze)擔任主題公園演員超過20年，現全職接受表演培訓及實習、前公務員莊舜穎(Rainis)現職航空界、前空姐容蜜怡(Maggie)，現擔任文職工作。

《異世界 – 捕夢之旅》

演出日期：2月14至19日

加開場次：2月21至26日

演出時間：晚上7時30分（2月18至19日增設中午12:30場次）

費用：每位$1,848（已包括加一服務費）

地址：銅鑼灣登龍街18號 V Point 6樓十八夢

備註：費用包含表演門票及四道精緻料理，時長大約兩小時，中場不設休息；座位由網上付款先後次序按照分位，門票數量有限，售完即止！

查詢：https://bit.ly/3GxTbkQ（WhatsApp）、6888 7788（電話熱線）

購票網址：https://bit.ly/3i9vuGa

官方網站：https://www.cy-dreams.com/