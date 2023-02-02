譚仔三哥情人節活動回歸 聯乘Mr n Mrs Moon推限量精品＋首屆情侶辣王比賽

情人節將至，今年譚仔三哥米線又再推出一年一度的「辣之戀人」情人節企劃，聯同本地人氣插畫師「Mr n Mrs Moon」推出限量聯乘精品，同時也有期間限定「愈撈愈近情侶套餐」。另外，譚仔三哥更將舉辦首屆「全港同酸共辣大挑戰」，參加的情侶有機會與「三哥火熱大使」同場爭奪辣王寶座，贏走高達$500美食現金券！

由2月7日至14日上午11時後，於譚仔三哥米線任何香港分店惠顧「愈撈愈近情侶套餐」（$99），即可品嚐兩餸三酸撈薯粉、兩餸麻辣米線各1碗、細土匪雞翼1碟、2杯飲品、以及獲贈「一齊COME老貼紙套裝」1份 (數量有限，送完即止)。而2月14日情人節當日上午11時後，於譚仔三哥米線任何香港分店惠顧一餸或以上米線/薯粉/菜底、推廣產品米線/薯粉或過橋米線/薯粉，每惠顧一碗，也可以換領貼紙一份。

「一齊COME老貼紙套裝」

MOON MOON LOVE LOVE攬枕套裝（包括攬枕芯、攬枕套及精美紙袋）

2月7日至11日期間，二人同行在18家指定分店惠顧「愈撈愈近情侶套餐」 或2碗米線就可參與「全港同酸共辣大挑戰」，可自行選擇辣度或即場抽出一張「同酸共辣大挑戰：辣度卡」，而二人必須挑戰相同辣度。完成挑戰後，向店內的「辣判員」出示收據即可獲得「同酸共辣大挑戰證書」，更可即場網上登記參加2月14日的終極挑戰，而被抽中的情侶將在譚仔三哥旺角西洋菜南街分店內接受終極挑戰，當天的挑戰共分為5個辣度等級：5小辣、3小辣、小辣、中辣、大辣，接受挑戰的情侶將與「三哥火熱大使」同場競技，爭奪該辣度的皇座，每個辣度的勝出情侶每人可獲得$500譚仔三哥美食現金券，而落敗者每位亦可獲得$300譚仔三哥美食現金券，另所有參與終極挑戰的情侶每人更可獲得「MOON MOON LOVE LOVE攬枕套裝」一份作紀念品。

同酸共辣大挑戰證書

同酸共辣終極挑戰

日期：2月14日

時間：下午7時至9時

地址：譚仔三哥旺角西洋菜南街分店（九龍旺角西洋菜南街101號1樓及2樓）

獎品：每位參加者每人可獲得「MOON MOON LOVE LOVE攬枕套裝」一份。每個辣度的勝出情侶每人可獲得$500譚仔三哥美食現金券，而其他參加者每位亦可獲得$300譚仔三哥美食現金券。