香港藝術節 進駐香港元宇宙Meta 12

持續數年的疫情，無疑是加速了虛擬世界的發展，不少表演節目都移師線上舉行，更創造了元宇宙藝術空間，為觀眾帶來創新體驗。

最近香港藝術節就進駐了香港元宇宙平台Meta 12，夥拍國際知名的本地建築設計公司MCG及元宇宙創作工作室X Social Group，聯手打造香港首個元宇宙藝術劇院！元宇宙藝術劇院現已率先播放3套藝術節線上節目，包括《混序維度》、《像她們這樣的女子》— 舞蹈歌劇《兩生花》創作紀錄及《日 尚未 新》— 音樂劇《日新》創作紀錄。

《日 尚未 新》—— 音樂劇《日新》創作紀錄

《混序維度》

《像她們這樣的女子》—— 舞蹈歌劇《兩生花》創作紀錄

觀眾在Meta 12內的元宇宙藝術劇院，除了可以欣賞藝術節節目外，元宇宙更同時是一個互動平台；MCG建築師梁漢傑及王志光表示，該設計側重於社區概念，使劇院變成富互動的社交空間，讓觀眾可以在社群中互動交流，更重要是可以隨時隨地上線參加。

元宇宙藝術劇院

元宇宙藝術劇院內部

香港製造的元宇宙

而今次元宇宙藝術劇院進駐的Meta 12，是一個由香港人設計建造的元宇宙平台。Meta 12內擁有超過20萬塊虛擬土地，劃分12個主題區域，包含娛樂、教育、藝術創作及商業等元素，讓虛擬與現實世界連接，為各行各業提供新構思，不受地域界限、不受空間限制，滿足不同業務的營運需求。

Meta 12元宇宙聯合創辦人Terence Yip表示：「作為一個香港原創的元宇宙，Meta 12不但要肩負說好香港故事的天職，更要不遺餘力地做好任何可以推廣香港文化的工作，協助加強香港藝術之都的形象。為此今次根據MCG建築師Ken的獨特設計，建設了元宇宙藝術劇院，為大家帶來嶄新的元宇宙體驗。」