壽司郎「口水事件」後生意大跌 股價急挫 日本網民發起「想拯救壽司郎」行動

近日網絡瘋傳一段影片，片中一男生於連鎖壽司店「壽司郎」用餐時，偷舔枱上的公用醬油瓶﹑櫃上的茶杯，甚至將口水沾在轉盤上的壽司，引起熱議。除拖累壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES市值蒸發約168億日幣，亦有網民拍下壽司郎店內空無一人的慘況。有見及此，有日本網民發起「想拯救壽司郎」行動，呼籲大眾去壽司郎用餐！

壽司郎「口水事件」引熱議

壽司郎「口水事件」後，雖然片中男生已跟監護人向壽司郎方面道歉，但店方拒絕接受，並表明打算繼續從民事和刑事兩方面嚴肅處理。有關分店雖已經清潔所有茶杯，並更換全部醬油瓶，但不少人擔心迴轉壽司的衛生問題，拒絕到壽司郎用餐。算是壽司郎忠實顧客的網民「Ray’s Tube」，日前分享自己到壽司郎用餐的情況，畫面中可見店家門可羅雀，壽司不停的空轉。

#スシローを救いたい

有見及此，日本網民在社交平台Twitter發起「想拯救壽司郎」（#スシローを救いたい）行動，不少名人、YouTuber紛紛上載自己到壽司郎用餐的照片或影片，以行動表示支持。

壽司郎社長更親自在推特上發文回應，他以「#スシローを救いたい」的Hashtag開頭，非常感激各界的支持：「我們感動得落下淚來。我相信我們能做出美味、又能讓顧客安心的壽司！」