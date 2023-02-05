《給十九歲的我》掀爭議 「牛下女車神」李慧詩：氣在心頭 我是「被通知」成為電影一部分

由張婉婷執導、歷時十年追訪多名英華女校學生的紀錄片《給十九歲的我》上周公映，不過日前片中其中一位受訪女生阿聆向本地媒體《明周文化》撰文，提到由始至終不同意以任何形式進行公開放映，認為校方不尊重學生意願，引起廣泛討論。

《給十九歲的我》再爆爭議 李慧詩表達不滿

除了阿聆的控訴外，「牛下女車神」李慧詩亦公開表達對電影的不滿。電影中，攝製團隊跟其中一位女生馬燕茹到日本拍攝賽事，其中著名香港單車運動員李慧詩亦有在電影中出現。不過李慧詩今日下午在社交平台撰文，表示「氣在心頭。不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。」

李慧詩指，電影出現的片段，是自己2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷，她指當時張發問的內容古怪：「跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧！」

最終，訪問片段在電影中出現，但李慧詩強調自己平常很謹慎，「我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。」

李慧詩又強調，自己是「被通知」成為電影的一部分：「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？」

她最後說：「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。」