完美主義者　易患厭食症

大部分人都喜歡吃東西，為甚麼有些人偏偏會患上厭食症呢？

其實患上厭食症有很多原因，而其中一個原因，相信和有些人天生「完美主義」有關。曾有研究指出，有些人喜歡跳舞、做模特兒，或近年整個社會的風氣都覺得瘦才是美麗，於是令很多人都覺得：對，瘦才是美！於是希望自己的身體變得愈瘦愈好。

可是瘦是沒有盡頭的，當這心態不斷加強，愈瘦愈想瘦，體重就會愈來愈低，同時配合扭曲了的思想，即使由130磅減到100磅仍覺得自己太肥，要再減搞到90磅；然後90磅還是覺得肥，仍要減下去……於是心裡不停瀰漫「自己太肥」的想法，不斷的想方設法進一步減肥。

這種「完美主義」是厭食症常見的先天原因，但多時後天原因也很關鍵。

不少研究都指出，厭食症其實是一種心理問題，而不是生理上需要厭食。例如很多年輕患者，不論男女，可能覺得從小到大，自己都無法完全擁有自主權，而是由父母、家人控制，於是內心漸漸覺得：我應該做點事，是完全由我自己掌控的。於是，體重就常成為其中一個目標，因為只要堅持不進食就可以完全控制自己的體重。有部分個案就是這種心態下，衍生出厭食症。

厭食症的治療包括三方面：心理治療、營養治療，以及精神科治療。注意，治療厭食症是一條漫長的路，很多時不是一兩個星期或一兩個月就可以回復正常，而是需要比較長的時間。