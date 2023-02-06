事前知悉阿聆不願公開放映 張婉婷致歉：「你開心返啲啦，我哋而家唔做啦」

由張婉婷執導、歷時十年追訪多名英華女校學生的紀錄片《給十九歲的我》上周公映，不過早前片中其中一位受訪女生阿聆向《明周文化》撰文，提到由始至終不同意以任何形式進行公開放映，認為校方不尊重學生意願。事件引起廣泛關注後，導演張婉婷昨日宣布《給十九歲的我》今(6日)起暫停公映，今早亦在電台節目中向阿聆致歉。

張婉婷昨宣布《給十九歲的我》暫停公映

除了阿聆的控訴外，「牛下女車神」李慧詩亦公開表達對電影的不滿。電影中，攝製團隊跟其中一位女生馬燕茹到日本拍攝賽事，其中著名香港單車運動員李慧詩亦有在電影中出現。不過李慧詩今日下午在社交平台撰文，表示「氣在心頭。不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。」

張婉婷昨日出席謝票場時宣布，電影今天（2月6日）起暫停公映，希望有時間和空間跟所有相關人士釐清問題，並對事件引起全城熱論感到抱歉。

《給十九歲的我》現暫停公映

事前知悉阿聆不希望公開播放

張婉婷今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中再次回應事件，承認在溝通上做得不足，並向不願公映的主角阿聆道歉：「你開心返啲啦，我哋而家唔做（公映）啦」張婉婷又承認，事先知道阿聆只接受電影包場或在電影節放映，不希望公開播放，但因為早前優先場觀眾對電影及角色的反應正面，故認為公映不會有負面影響。

張婉婷續指，參演學生於2011年曾簽署一份公映同意書，阿聆的家人亦有出席之後的放映活動，因此認為阿聆已解開心結，於是在阿聆無簽署第二份同意書下決定公映。張婉婷說會再嘗試與阿聆溝通，如果對方仍不願意，電影將不會再上映。

圖片：《給十九歲的我》Facebook

願向李慧詩道歉

此外，對於李慧詩不滿「被通知」成為電影一部分一事，張婉婷表示電影其中一情節提到青少年遇到比賽還是讀書，是二選一的難題，故希望李慧詩能夠分享經歷，勉勵後輩；她又指當日採訪是經單車隊的榮譽董事安排，有表明是拍攝學校紀錄片，申請採訪證件時亦有申明採訪目的。

但張婉婷明白，如李慧詩在不知情下成為電影一部份，當然會感到錯愕：「如果李慧詩唔知情，我都想打電話同佢道歉。」

另一女學生江冰滢回應：