亞姐公布入圍名單竟然冇「女神」 網民反應激烈：冇阿儀罷睇 亞視同阿儀簽約補鑊

充滿娛樂性的《亞洲小姐競選2021》香港賽區，本週一（26日）進行首輪面試，44位佳麗身穿泳裝會晤傳媒，其中37歲、從事飲食行業的參賽佳麗薛影儀樣子獨特，身材豐滿，令觀眾「驚為天人」，當時她很有信心說自己有望奪季：「我未結婚，而且未拍過拖。（滿意自己咩地方？）滿意自己皮膚夠白，滿意自己身型，其實我每日都有跑步，每次喺球場跑幾個圈。 」阿儀的喜感令她迅即成為「最高民望」參賽佳麗。

可惜昨日亞視公布18位入圍佳麗名單，阿儀竟然被Foul，網民反應異常激烈，揚言沒有阿儀就罷睇亞姐！有網民留言表示：「冇阿儀，罷睇。」、「還我女神阿儀！」、「強烈要求最有自信佳麗阿儀可以進入決賽。」、「高層又收埋阿儀自私食！」認真爆笑！

不過大家不用失望，亞視剛剛在fb留言寫道：「今日阿儀就嚟咗亞視總台簽約，更同公司嘅藝員及公關部高層會面，究竟佢嚟做乜呢？如果想知道嘅話、就密切留意我哋亞洲電視嘅facebook專頁啦！」看來亞視想力捧阿儀！有網友大讚：「亞視好心地，講真嘅！」、「阿儀係ATV吉祥物？」 亦有網民說：「無綫有利愛安，亞視有薛影儀，有得拼下！」

《亞洲小姐競選2021》香港賽區，本週一（26日）進行首輪面試，44位佳麗身穿泳裝會晤傳媒。

其中37歲、從事飲食行業的參賽佳麗薛影儀（左）樣子獨特，身材豐滿，令觀眾「驚為天人」！

阿儀有信心自己奪季：「滿意自己皮膚夠白，滿意自己身型，其實我每日都有跑步，每次喺球場跑幾個圈。 」

可惜昨日亞視公布18位入圍佳麗名單，阿儀竟然被Foul。

網民反應異常激烈，揚言沒有阿儀就罷看亞姐！有網民留言表示：「冇阿儀，罷睇。」

不過大家不用失望，亞視今日在fb留言寫道：「今日阿儀就嚟咗亞視總台簽約。」