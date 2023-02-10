ON：THE BODY 花萃美肌沐浴露 發揮極緻保濕潤肌功效

來自韓國的ON： THE BODY主打香水沐浴露，使用過後身體有如覆上一層香水一樣，讓你時刻保持香氣怡人的狀態。最近品牌推出兩款全新花萃美肌沐浴露，以pH5.5弱酸性溫和配方和大馬士革玫瑰水作招徠，除了不傷幼嫩肌膚外，也能發揮高度保濕和滋潤肌膚的功效。今次兩款花萃美肌沐浴露分別有薰衣草香和牡丹花香，兩款均無添加焦油色素、礦物油和矽油，蘊含真花的營養成分和芬芳香氣。兩款新產品於萬寧獨賣，建議零售價為每支$89.9。

薰衣草香主打高度保濕，當中蘊含煥膚花水複合物 (Revitalizing Flower Complex) 1000ppm，成分為大馬士革玫瑰水及維生素C。維生素C有助抑制黑色素形成、預防斑點、促進皮膚細胞新陳代謝，並具有抗氧化功效。薰衣草香也能使你仿如踏入寂靜的紫色皇家薰衣草園，紓壓放鬆身心，為身心充電。

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露（薰衣草香）

牡丹花香是保濕亮肌型，包含亮澤花水複合物（Brightening Flower Complex）1000ppm，成分為大馬士革玫瑰水及煙酰胺。煙酰胺 (Niacinamide)為維生素B3成分，擁有多重護膚功效，能有助改善皮膚屏障、抑制黑色素形成及減少暗沉，增加亮澤感。牡丹花香能讓你猶如置身充滿粉紅花瓣的浴池，持久散發優雅牡丹的清新香氣。