麗豪航天城酒店正式開幕 逾1,200間房＋天際健身區＋遊戲室

適逢各地通關，香港開始回復昔日旅客人潮，上水一帶藥房亦整裝待發準備迎接內地旅客。而富豪國際酒店集團也推出了全新酒店品牌 — 麗豪酒店（Regala Hotels），而 麗豪航天城酒店 更是Regala品牌首間酒店，座落於香港國際機場新落城的SKYCITY航天城，提供超過1,200間客房，成為大嶼山區客房數量最多的酒店。酒店也提供創新康樂設施和天際運動區，讓大家可以將機場附近景色一覽無遺。

麗豪航天城酒店將「五行」元素，即「金」、「木」、「水」、「火」和「土」融入酒店每個角落，讓酒店環境富有和諧和大自然感覺，讓住客可以放鬆身心。

酒店大堂及公共空間設計揉合了「水」和「木」的元素

房間及設施

酒店設有1,208間客房，其中90間為套房，所有客房均採用現代簡化設計，窗外可俯瞰SKYCITY航天城、酒店花園或中國南海。如果有小朋友的話，就可以入住主題客房，包括賽車歷險、冰雪城堡、海盜奇遇、海底世界、積木層層疊、森林探索。假如想舉辦聚會或燒烤派對的話，就可以選擇設有露台的Cabana客房。同時，酒店共有5間適合大人和小朋友的遊戲室，提供電子遊戲挑戰、球類遊戲和虛擬娛樂體驗。酒店亦鼓勵健康和諧的生活方式，設有室外游泳池、自駕遊計劃、登山導覽團，以及度身訂製的瑜伽和冥想活動。

客房以現代簡約為設計概念，展現當代美學。

酒店共有15間為家庭旅客而設的主題客房，適合一家大小入住。

酒店共有五間適合任何年齡客人玩樂的遊戲室

室外游泳池

天際平台方面就有健身區、跑步徑、有機農場和酒吧，可一邊欣賞日落晚霞或觀看飛機升降，浪漫醉人。

天際平台設有天際健身區和天際跑步徑

3間特色餐廳

酒店設有三間餐廳，包括全日餐廳「磊」、酒吧及扒房「Vivace」和中菜廳「玉」。

全日餐廳「磊」提供正宗東南亞佳餚、充滿異國風味的印度咖喱到日本料理等都有，餐廳採用非接觸式下單模式，點餐後可透過開放式廚房欣賞廚師準備美食的過程。

全日餐廳「磊」

至於「Vivace」就提供地中海經典美食，讓客人可以品嚐西班牙、意大利、法國和希臘等地菜式。「Vivace」也提供雞尾酒系列，大家可以於戶外露台把酒詳談。「Vivace」由著名室內設計師Alexander Wong操刀，榮獲2022年 Build4Asia Awards 傑出室內設計銀獎。

地中海餐廳「Vivace」

中菜廳「玉」坐擁壯麗海景，匯集來自廣東、北京、浙江、四川等地區的美食。「玉」另設私人 用餐廂房，可用於各類型的聚會或場合。

對於追求身心健康的客人來說，酒店也會全天候供應健康食品，包括「農場到餐桌」概念的菜單和純素菜單，讓各位可隨時選擇健康菜餚和餐點。

中菜廳「玉」

酒店有面積超過2,800平方米，樓底高達6.7米高的麗豪宴會廳，天花以矩形白色框架砌成，形成「螺旋天 空」，散發出動感和活力。別具心裁的天花設計創造出獨特的照明效果，配合寓意吉祥的水晶吊燈和兼具LED顯示功能的巨型柱樑，將現代風格的美感發揮得淋漓盡致。

會議廳自然光線充足，備有音訊與視訊輸出同步系統、六個LED電視牆和六個LED垂直顯示板。

麗豪航天城酒店

地址：赤鱲角香港國際機場航展道8號

電話：3556 3288

網站：skycity.regala-hotels.com