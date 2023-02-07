用麥當勞App指定券捐款 有機會獲《愛我別走》門票

麥當勞App用戶專屬福利「SHOW畀你睇」活動回歸！用戶只要透過麥當勞App捐贈港幣$20予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得黃子華及林海峰合演的熱爆舞台劇《愛我別走》門票兩張！大眾可一邊欣賞舞台劇，一邊共襄盛舉，幫助有需要的人。想獲取門票的朋友請留意以下詳情～

麥當勞App用戶做善事 抽《愛我別走》門票兩張

由兩大男神黃子華及林海峰首度合作的舞台劇《愛我別走》，將於2月24日起，在西九龍文化區戲曲中心大劇院一連上演43場，門票早前亦已火速售罄。撲不到飛的朋友也不用絕望，因為只要2月8日至2月26日（晚上11時59分或之前）期間，成功登記成為麥當勞App用戶，並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，捐贈港幣$20予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《愛我別走》兩張$480門票。

是次活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲3月14至17日期間舉行的同一場次門票兩張。門票上印有指定演出日期，麥當勞會隨機派發予得獎者。麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於3月7日通過登記電郵公佈。

黃子華及林海峰合演舞台劇《愛我別走》門票捐款券：