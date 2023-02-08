教病人分辨黨參　學藥就是學做人

誤打誤撞之下踏上中藥之路，成為了中藥界的一份子，家人及身邊的朋友就會覺得很古老，多數人的思維會時光倒流到清朝或更早以前，天花亂墜，愈說愈遠。還叫我把脈，其實我沒有學過把脈，我修讀的中藥課程，沒有診斷學，學習的有配劑、中藥鑒定、炮製，實踐性高的一門專業。

不少人覺得配藥是「拿吓拿吓」，只是不清楚箇中玄機。從接過處方箋的一刻，我們身為配劑員，首先是進行審方，病人可能覺得我們「慢吞吞」，但慢是慢得有道理的，檢查有沒有配伍禁忌、妊娠禁忌、不合理用量等等，仔細無誤，所以「我急，你先驚」。

一次病人向我查詢有關黨參的事宜，我便向她解釋，黨參的種類很多，有「紋黨」、「潞黨」和「川黨」，香港多數出售「紋黨」為主，蘆頭下一半以上具有橫紋，採收後多數會在上部，即近蘆頭位置打孔，穿上繩子進行曬晾，乾燥後如不熏硫磺就要曬得很乾，成品會變得很乾很皺，橫紋很深、很明顯，賣相一點也不美觀。用鼻一聞陣陣香甜，不帶點酸味，這是天然的味道。黨參以往長時間作為人參偽品使用，到了清朝才有屬於自己的名字。

藥物有很多有趣的地方，例如協同反應，即「大家夾唔夾」。黨參具有健脾益肺，養血生津的功效。用於脾肺氣虛，食少倦怠，咳嗽虛喘，氣血不足，面色萎黃，心悸氣短，津傷口渴，內熱消渴的功效。然而黨參配紅棗可提升益氣補中的功效、黨參配黃芪可增強益氣養血之功，稱之為相須。但是黨參與藜蘆同用會出現配伍禁忌，但大家不用過份擔心，藜蘆是一味很冷背的中藥，即使多常用亦可放心，因為有我們一班專業的中藥配劑員為您們的健康把關。

學藥就是在學做人，不少藥材飲片顏色很白、很鮮亮，卻不及一些外表醜陋，內裡蘊藏着營養和健康的藥材，不能以貌取人，對待病人亦必須這樣，看藥了解外在，也要看清楚它的內在美。

作者：國際中藥及食品發展聯會聯絡部副主任 張雅惠