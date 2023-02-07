《給十九歲的我》爭議未完 張婉婷「前PA」爆辛酸史

由張婉婷執導、歷時十年追訪多名英華女校學生的紀錄片《給十九歲的我》上周公映，不過引起連番爭議，導演張婉婷早前宣布《給十九歲的我》暫停公映。不過《給十九歲的我》風波還未完結，一位自稱張婉婷「前PA」的網民，今日在Facebook大吐苦水，分享自己參與張婉婷製作時的辛酸史……

張婉婷「前PA」爆料

自稱是張婉婷「前PA」的網民「Billy Ngan」，今日以「我做張婉婷PA的日子」為題 ，在Facebook寫下長文。Billy在文章開首表示自己不在港生活，而且工作繁忙，故一直未有觀看《給十九歲的我》，直至近日片中女生發聲，才知道原來她們正是10年前張導演叫她照顧的一班女仔：「如果冇記錯，連印佢哋份『賣身契』嘅printer都好似係由我親手買。我諗我都應該係第一個跟呢個project嘅PA，但見張導唔知幾時已經unfriend咗facebook，相信credit都唔會有我個名。」

《給十九歲的我》

Billy表示自己2012年時，在港大畢業前曾得過一些拍攝影片的小獎項，當時任評審的張婉婷稱可以讓他擔任新製作的PA(Production Assistant，助理編導)。不過由於只是口頭上的話，也不清楚確實的開拍日期，所以Billy沒有等待，加入亞洲電視擔任PA。

後來張婉婷真的聯絡Billy，雖然參與的製作不是《給十九歲的我》，但當時的台前幕後工作人員不時會共用。他憶述第一次開會時，只有張婉婷、羅啟銳和一位名叫李保樟（別名呀仔）的副導演在場，Billy自我介紹指自己本在亞視當PA、月薪只有8000元，還被張婉婷笑說他「做乜行差踏錯入左亞視，咁低人工」。

其後，Billy稱張婉婷又邀請自己參加《給十九歲的我》的製作，當時他去到英華女學校討論細節：「當時都只係講想拍條片記錄學校暫別原本半山校園嘅幾年，雖然有啲位聽落唔係好正常，例如跟住幾個同學幾年咁拍攝，但當時有一邊係學校，另一邊係大導演，都真係冇諗過原來真係會咁癲。詳細嘅，各位女同學都已經講過，亦知得比我多，我就唔多講了。」

「呢世人最對唔住朋友都真係呢一次」

Billy又提到一次令他難忘的經歷，當時劇組其中一場戲包起了中環一臨時迴旋木馬拍攝，當時張婉婷指需要30至50個臨時演員，問Billy有沒有港大的師弟師妹可以來幫忙。結果Billy真的找來一大班朋友，豈料拍攝時間嚴重超時，「幾十個比我搵嚟嘅朋友就係咁比人賣左豬仔拍左成晚通宵」，一眾臨時演員沒錢收之餘，更不時被副導演呀仔痛罵。

為了答謝一班朋友，Billy私自決定到「翠華餐廳」買宵夜給他們（翠華價錢較貴，平時只有張婉婷、羅啟銳或有明星在場才會買），最後當然亦被副導演痛罵一頓。Billy直言「呢世人最對唔住朋友都真係呢一次」。

工作半年 收$5000人工

兩個製作完成後半年，Billy才第一次收到薪金：「兩個project嘅PA，冇固定工時，24小時on call，收到嘅係一張$5000嘅支票。」而去到拍攝工作完結後，Billy還有6000多元未能報銷，但副導演呀仔一直以不同藉口拖延了一年有多，後來對方接聽電話時只是粗言穢語狂罵，未有回覆報銷事宜。Billy多番追討失敗後，決定直接聯絡羅啟銳，才成功追回欠款。