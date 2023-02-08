百年歷史梁蘇記遮廠3月起遷往尖沙咀 闊別29年西九龍舖位

擁有逾130年歷史的 梁蘇記遮廠 （下稱梁蘇記）以人手造傘和遮骨永久免費維修服務聞名，首間店舖於1885年在廣州開業，後來再於澳門和香港開設分店，人氣度一時無兩。隨時代轉變，現時梁蘇記只餘下深水埗西九龍中心分店，而近日官方就在Facebook專頁宣布，今年3月上旬起將遷往尖沙咀柏麗購物大道地舖，闊別屹立29年的西九龍中心舖位。

現時梁蘇記遮廠只餘下西九龍中心的分店（圖片來源：FB@Anju Chiu）

梁蘇記創辦人梁智華（別字「蘇」）起初以「收買佬」為業，主要買賣二手商店及提供維修服務，當中包括洋傘，後來梁蘇在1885年在廣州惠愛西路創辦第一家梁蘇記遮廠。起初梁蘇記只售賣一般的黑色和藍色長遮，到1940年代，遮骨遮面世後亦備受大眾歡迎。至90年代，梁蘇記除了保留經典款式外，亦開始轉用較為輕便及可遮擋紫外線的物料。到梁蘇記第二代就開始由歐洲進口洋傘配件和物料，並提供遮骨永久免費維修服務。

梁蘇記多年來堅持人手造遮，並提供遮骨永久包修服務。（圖片來源：IG@leungsokee1885）

每一把傘都經人手製作（圖片來源：IG@leungsokee1885）

二次世界大戰期間，梁蘇記於廣州及澳門的分店暫時關閉。而第三代後人就在40至70年代將品牌發揚光大，當時分店開遍全港，至1986年就決定結束港島區所有業務。目前位於深水埗西九龍中心的分店，則在1994年開業，為品牌第一家位於商場的店舖，也是目前唯一一家總店。

由最初只售賣最普通的藍、黑款式，如今已有更多圖案和花邊可供選擇。（圖片來源：IG@leungsokee1885）

日前，梁蘇記在社交平台發布搬遷啟示，指西九龍店將於今年3月上旬起遷往尖沙咀，新門市繼續提供遮骨永久包修，惟確實日期有待公布。網民留言表示新舖位較西九龍中心方便，但有人就擔心搬舖即代表產品會加價。

梁蘇記遮廠在社交平台發布搬遷啟示

梁蘇記遮廠

營業時間：11:30-20:00

現時地址：深水埗西九龍中心6字樓629號鋪

新地址：尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道G36號舖

電話：2386 5629

查詢：https://www.facebook.com/leungsokee

