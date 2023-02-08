《給十九歲的我》監製澄清 時任港隊領隊安排訪問李慧詩 事前經校方申請記者證

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》 上映後爭議不斷，現已暫停公映，早前人稱「牛下女車神」李慧詩表達不滿，指自己是「被通知」成為電影的一部分；張婉婷又透露早年攝製隊到日本「無證拍攝」單車比賽，因而被外界批評。事隔數天，《給》監製黃慧發表聲明，澄清訪問李慧詩一事是由時任港隊領隊安排，而攝製隊事前經校方申請記者證。

李慧詩炮轟 「被通知」成為《給十九歲的我》一部分

早前，《給十九歲的我》其中一女生阿聆向《明周文化》撰文，提到由始至終不同意以任何形式進行公開放映，認為校方不尊重學生意願，成為全城熱話。香港著名單車運動員李慧詩不久後亦在社交平台表達不滿，她表示電影出現的片段，是自己2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷，而且當時張發問的內容古怪：「跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧！」

張婉婷及《給十九歲的我》片中女生

最終，訪問片段在電影中出現，但李慧詩強調自己平常很謹慎，從不擅自答應商業活動及出鏡，強調自己是「被通知」成為電影的一部分：「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？」她說自己不會看《給十九歲的我》，亦不鼓勵其他人看。

李慧詩採訪片段

張婉婷無證採訪 香港體育記者協會表遺憾

及後張婉婷出席一電台節目時，回應李慧詩的言論，張婉婷表示電影其中一情節提到青少年遇到比賽還是讀書，是二選一的難題，故希望李慧詩能夠分享經歷，勉勵後輩；她又指當日採訪是經單車總會的「名譽董事」安排，有表明是拍攝學校紀錄片，申請採訪證件時亦有申明採訪目的。張婉婷最後指：「如果李慧詩唔知情，我都想打電話同佢道歉。」

張婉婷又曾透露，2016年時到日本伊豆，拍攝英華女生馬燕茹參加「場地單車亞洲錦標賽」時，未有向主辦方申辦採訪證：「我哋好威武咁樣，扮自己有晒Permit咁入去㗎！入到去（工作人員）問我哋有冇Permit，我話『攞梗，喺上面喇已經』。」

香港體育記者協會其後發聲明，對事件感到遺憾，稱張婉婷的行為或影響本地媒體的形象，同業將來採訪海外賽事時，可能令申領手續有更多無謂關卡。

張婉婷自爆當年「無證採訪」-

《給十九歲的我》監製發信澄清

至今（8日）凌晨，《給十九歲的我》監製黃慧向香港體育記者協會發信，透露2016年時到日本拍攝的詳情，她指攝製隊是經英華向日本主辦方申請許可證，採訪李慧詩一事是獲已故的時任港隊領隊兼時任單車聯會名譽秘書長陳仲雨安排。

全文如下：

致香港體育記者協會：

《給十九歲的我》攝影隊，於2016年到日本伊豆拍攝片中主角之一馬燕茹參加青年單車錦標賽的過程，經由校方事前直接向日本主辦當局申請並獲得許可入場攝錄，到埗後更獲大會發出 Press Pass 和特許背心以能進人 Press Area 和 Infield 拍攝。

據攝影隊透露，當日採訪李慧詩小姐，是透過當時香港隊領隊，香港單車聯會(現改名為香港單車總會》前名譽秘書長陳仲雨先生，邀請李小姐接受訪問。當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標賽的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。

希望此信可以釋除貴會的疑慮。

《給十九歲的我》監製黄慧上