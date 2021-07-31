王梓軒捱通宵 急救面皮

入行12年嘅王梓軒，處男下海拍美容廣告，梓軒說：「健康產品、食物，財務都做過，美容真係冇試過，咁多年嚟都有少少唔開心，因為經理人成日都聽到啲人話『梓軒啲皮膚都唔錯吖，不如拍美容廣告！』佢次次都話好，不過冇做到，我覺得嘥咗我嘅青春，所以趁呢幾年把握好機會。今次多謝客戶嘅信任，其實我咁大個仔都未做過facial，嚟近會做第一次Thermage緊膚療程，聽人哋講係痛嘅，但我唔怕，希望可以做到最好效果。我最近捱夜工作，經常凌晨拍攝，經理人驚我皮膚下垂同腫，依家做番啲預防性工作……」

今次拍攝有兩個造型，分別係美容專家和偵探造型，梓軒說：「今次有個新玩法，就係『女朋友視覺』，但我去到呢啲位就有少少害羞，有啲唔係好敢，但今次就俾我玩吓，第一人視覺同我進入一個空間去分享一啲經驗，我覺得幾好玩。」

另外，梓軒為無綫創作今年東京奧運宣傳片主題曲《This is my time》，他說：「呢首奧運宣傳歌做咗幾日，之前佢哋俾咗啲畫面同主題，如滴水穿石、中西合壁，又有啲傳統同未來交織，俾咗好多靈感我，作就唔使好耐，反而一齊傾concept，個聲音點樣去到畫面就比較耐啲，但好值得，咁大嘅盛事，可以出少少綿力我好開心。」

最近梓軒忙於為新節目《演鬥聽》做音樂，忙到連假期都沒有，梓軒話：「其實我個人好得意，太得閒我會好唔開心，即係自己嘅生產力同存在感好低，所以愈忙就愈充實，我依家嘅精神狀態都好好，暫時仲handle到，其實唔攰係因為自己鍾意，公司同觀眾鍾意，我就乜攰都忘記晒。」

今次廣告拍攝有兩個造型，分別係美容專家和偵探造型。