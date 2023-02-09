最近是熱門滑雪季節，大家打開IG，都見到很多朋友會在日本或者其他地方滑雪。我就身處加拿大，這裏有幾個不同的滑雪場。每一個都去玩一次，享受不同的高度，不同斜度的滑雪道，感受在香港時感受不了雪地馳騁的快感。雪地一般處於高山位置，接觸的紫外線會比平地更強因為雪地的反光度比較高。而且還會刮起風雪，擁有合適的滑雪裝備固然重要，在雪地或滑雪後皮膚的補濕和防曬亦十分重要，若因滑雪凍傷或曬傷便得不償失了。

由於雪地所接觸的紫外線比日常更強，我們必需做足防曬！帽子、護目鏡、面罩是必備的保護裝備，除了防止受傷、保暖外，亦可以避免雙眼、顴骨和鼻樑被雪地反射的陽光所曬傷，同時避免皮膚因冷風凍傷。防曬霜方面，建議選擇SPF50 PA++++以上的防曬霜，滑雪過程中更要不時補塗，減少皮膚長出斑點的機會！（若不小心長出斑點，亦可以透過激光療程去處理，之後再同大家分享。）

Kiehl’s醫學全效抗污染輕柔防曬乳SPF50 PA++++

抗污染微粒科技中的Mexoryl SXTM及Mexoryl XLTM專利雙重穩定抗UV濾光分子，隔絕UVB及長短波UVA，發揮最全面高效的防曬保護

Anessa極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50 PA++++

Smooth Protect 柔力禦強防曬技術，形成更持久及鞏固的UV防禦網，配方強效而溫和

(由左至右)：Kiehl’s醫學全效抗污染輕柔防曬乳SPF50 PA++++、Anessa極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50 PA++++

身處於極寒雪地，皮膚容易變得極度乾燥，亦容易因此而長出乾紋，好像額頭，皮膚本身已經比較薄，被長期寒風吹刮後，皮膚容易變得脆弱，很容易會出現一些微小的乾紋仔。需要用到補水鎖水的護膚品及面膜更是刻不容緩。我會每晚敷上介紹不止一次的marier Skincare 幹細胞導航全效面膜(Stem Cell MG Mask)及萬年愛用marier Skincare幹細胞高效補濕注顏面霜厚塗，內含有全港獨有專利成分人體骨髓幹細胞培養液SCCM和多種高效補濕成分，幫助皮膚做到自我修復，舒緩滋潤之餘亦有助鎖住肌膚水分流失。