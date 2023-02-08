Bowers & Wilkins 全新無線藍牙耳機Pi7 S2、Pi5 S2 升級版降噪＋續航力上升

英國音響品牌Bowers & Wilkins（B&W）早前推出全新真無線藍牙降噪耳機第二代Pi系列，包括Pi7 S2 及Pi5 S2兩款無線耳機，新一代耳機繼續選用最新音響技術及升級版主動降噪，並以全新配色示人，成為時尚品味生活必備配件。

B&W旗艦級Pi7 S2真無線藍牙降噪耳機，支援24BIT / 48kHz高傳真無線傳輸及Qualcomm aptX™ Adaptive技術，讓用家使用兼容的行動裝置連接，播放串流音樂平台的無損音樂。Pi7 S2真無線藍牙降噪耳機配有混合式雙單元，兩邊各配置含動鐵高音單元及9.2 mm動態驅動單元，並以B&W經典揚聲器技術調音，令Pi7 S2分析力更細緻，重現極高解像度的高音和中低音。

Pi7 S2 — 皓月白

Pi7 S2湛金藍

Pi7 S2 — 蒼墨黑

Pi7 S2真無線藍牙降噪耳機承襲上代經典流線設計，於微細的內部結構中配備與品牌Px系列頭戴式耳機的主動抗噪功能，配以左右耳機上各3組、共6組高性能收音咪 (Microphone) 智能分辨外界音源，升級過濾噪音功能，同時升級版收音咪亦帶來更穩定卓越的通話質量。

至於Pi5 S2真無線藍牙降噪耳機就以「深灰」、「淺灰」及「淺紫」登場 （另有「淺綠」配色於 2023 年春季登場），採用高通TrueWireless Stereo Plus （TWS+）通訊技術，讓支援 aptX™ 兼容流動裝置再無主次地連接單一或雙耳機同步。

Pi5 S2 — 薰衣紫

Pi5 S2 — 影紗灰

Pi5 S2 —煙雲灰

B&W Pi7 和 Pi5 S2 在電池容量及續航力亦比上代產品提升，兩款產品於音樂播放時間上，S2由上代的4小時提升至約5小時（增加約25%），充電盒亦能在耳機內置電池電量耗盡時進行充電次數約3至4次完整充電；Pi7的充電盒，支援以3.5mm音頻線或USB連接至外部音源。

Bowers & Wilkins Pi7 / Pi5 S2 第二代主動抗噪真無線藍牙耳機於即日起在 Bowers & Wilkins 指定經銷商發售，售價為$3,388及$2,388。