二級法定歷史建築太平山餐廳重開 提供多國菜式延續港人回憶

有「紅磚屋」之稱的百年歷史建築文物 太平山餐廳 經修葺後，最近終於重新開幕，提供多款國際佳餚和特色美食，讓歷史古蹟得以傳承並延續昔日情懷，讓各位可以用心「細味」集體回憶！

「紅磚屋」有逾100年歷史，為太平山山頂地標。原址於1888年為興建山頂纜車的工程師工作及休憩地方，到1901年政府將土地改為轎伕休息的棚屋，其後因轎和人力車被淘汰，至1947起便改作餐廳用途，更於1981年獲列為香港二級法定歷史建築。 修葺後的太平山餐廳除了保留原先法式設計元素的英式建築風格外，同時注入了嶄新元素，讓客人可以在餐廳裡撫今追昔。

大平山餐廳內的裝潢充滿外國舊式氣派；除室內座位外，也提供可容納最多330位就座賓客和500位站立賓客的多功能戶外空間。

餐廳花藝師和園藝師設計和打造了別緻花園，將色彩斑爛的花卉植物環繞餐廳，生機盎然，讓食客猶如置身大自然之中，加上餐廳坐擁維港美景，閒時跟好友欣賞風景和感受溫柔微風也不亦樂乎。

餐廳被植物包圍，跟大自然緊密連繫。

餐廳採用時令食材提供多款國際特色美食，包括太平山牛肉漢堡、印度烤爐系列、富有東南亞特色的海南雞配香米飯、蟹似墨魚汁扁意粉及海鮮拼盤等。除此之外，餐廳亦供應多款生啤、葡萄酒、雞尾酒和無酒精雞尾酒，適合大家跟好友小酌暢聚。

海鮮拼盤 $848/2人用、$1,668/4人用

太平山牛肉漢堡 $188

波士頓龍蝦意粉 $468

海南雞配香米飯 $188

經典意大利芝士餅 $92

太平山餐廳

時間：1200-2200

地址：山頂山頂道121號

電話：2849 1000

網址：www.peaklookout.com.hk