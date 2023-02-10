土耳其地震 ｜土耳其駐港領事館募集救災物資 全港21個收集地點一覽

土耳其地震 ｜ 土耳其於2月6日凌晨發生7.8級地震，當地和鄰國敘利亞的死亡人數已超過2萬人，全球各國各地紛紛提供援助，港府亦於2月8日派出救援隊前往當地協助搜救工作。今次土耳其大地震造成傷亡慘重，土耳其駐港領事館呼籲，市民可於下周一（2月13日）傍晚前，將救援物資送到送往指定地方，包裝盒外須以英文寫上救援物品名稱，如衣物、鞋類或避難物資。公告亦提醒只接受 全新 的物資，恕未能接受二手物品。現時全港有多間商店、機構、團體和區議員正協助收集物資，有意出一分力的話可以參考以下物資收集詳情。

EGL Tours東瀛遊

收集日期及時間：2月10日早上11時至2月12日晚上7時（周五開放至晚上8時）

地址：銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心7樓705室、沙田連城廣場旅遊廊707室、旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心5樓505室

查詢：https://www.facebook.com/egltours

Mil Mill 喵坊

收集日期：2月10至11日

時間及地址：深水埗汝洲街88號街坊福利會事務促進會（2月10日晚上7時至10時）、太古康安街行人天橋底康怡花園N-P座平台外、沙田第一城寶城街避車處、荃威花園三期平台J座對出、元朗工業邨福喜街82號（2月11日下午2時至5時）

電話：2498 2378

查詢：https://www.facebook.com/milmill.recycle

西貢區社區中心 （另招募義工）

收集日期及時間：2月11日早上9時半至下午3時

地址：西貢區社區中心美源街8號

電話：2792 1762

小種子・大榕樹

收集日期及時間：2月10至11日早上11時30分至晚上8時

地址：大角咀港灣豪庭商場地下83舖



ColourFansstore控色百貨

收集日期及時間：2月10至12日早上10時至晚上7時（2月12日提前下午2時停收物品）

地址：新蒲崗五芳街27-29號永濟工業大廈B座11樓B1室

電話：6680 5527

查詢：https://www.facebook.com/ColourFansStore

備註：店舖表示因能力有限，現時已有大量衣物未能處理，如果是衣物捐贈的話可優先送去只收衣物的地方。

小島品味 little island little taste

收集日期及時間：2月10至11日早上11時至5時（2月11日至下午1時）

地址：長洲新興海傍街81號地下

電話：6758 3765

查詢：https://www.facebook.com/littleislandlittletaste

備註：店舖呼籲為避免影響拖延清關手續，請切勿捐贈冬季衣物以外的物品。

FUNCOLOR・紙品文具雜貨

收集日期及時間：2月10至12日中午12時至晚上7時30分（2月10日之收集時間有待確認）

地址：香港觀塘興業街15號中美中心 A 座 1315 室

查詢：https://www.facebook.com/FUNCOLORHK

備註：只收集毛毯、圍巾、手套、帽或冷帽、冬季衣物或保暖衣物，如大衣、羽絨、防水雨衣、冷衫、褲子、襪子、內衣褲、嬰兒紙尿片、衛生巾。

Jungle Paradise Education Centre

收集日期：2月10至13日

時間：2月10日至晚上8時30分、2月11至12日早上9時至下午5時30分、2月13日早上10時至下午2時

地址：荃灣大河道99號99廣場1901-1903室

查詢：https://www.facebook.com/JungleParadiseEducationCentre

備註：必須全新並包裝好的冬天成人及小童衣服、雨衣、內衣褲、靴、帳篷、睡袋、暖爐、熱水瓶、衛生巾等。

榕光社

收集日期及時間：2月10日下午5時前

地址：黃大仙竹園南邨榮園樓地下110號

電話：2763 9944

YMCA

收集日期及時間：2月10至12日早上8時至晚上8時

地址：尖沙咀梳士巴利道41號港青大堂會員部

查詢：https://www.ymca.org.hk/



香港小童群益會深井青少年綜合服務中心

收集日期：2月10日下午2時至晚上10時、2月11日早上10時至晚上10時

地址：新界青山公路33號深井灣畔碧堤半島碧堤坊五樓

查詢：https://www.facebook.com/bgcastisc

綠在觀塘、綠在沙田、綠在西貢

收集日期及時間：2月10至12日早上8時至晚上6時30分

地址：沙田石門安平街10號、將軍澳寶琳里3號、九龍灣常怡道27號

查詢：https://www.facebook.com/ktcgs

備註：只接受全新或未使用過的成人及小童冬天禦寒衣服

深水埗區議會議員麥偉明

收集日期及時間：2月10至11日早上10時至晚上6時

地址：長沙灣元州邨元慧樓地下4號

查詢：https://www.facebook.com/groups/407801399869589/user/100017765105199/

市民自行捐贈物資方法