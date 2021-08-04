陳女士57歲，文職工作，2016年確診潰瘍性結腸炎（Ulcerative colitis, 簡稱UC）。「初時是大便有血，照腸後發現腸的周邊發紅，有少許發炎，後來發展至內急但『屙唔出』，先後被誤診為痔瘡及腸易激，幾經轉折終被確診為UC。」

治療約兩星期後，病情有所好轉，血便及內急情況消失了。但2018年復發，至2019年第二次復發，並比之前更為嚴重，除了不斷肚瀉，更發高燒。醫生發現她腸道內發炎的地方有10厘米，其中數個患處都幾乎穿腸，起初使用類固醇治療，惟效果並不理想，醫生再建議使用生物製劑治療，並獲政府資助首3針費用。使用生物製劑後，情況已有改善，現時每3個月接受一次生物製劑治療，但因費用高昂，政府亦不再資助，加上疫情令收入減少約一半，所以負擔藥費非常吃力。

（左起）香港結長友會主席袁文超先生、香港炎症性腸病學會委員暨腸胃肝臟科專科梁偉強醫生、香港結長友會副主席蔡紹賢先生。

香港炎症性腸病學會委員暨腸胃肝臟科專科梁偉強醫生表示，從1985到2014年，本港的潰瘍性結腸炎發病率上升了16倍，估計現時有多於4,000位患者。

「這病引發的炎症部位呈現連續性，症狀包括大便帶血、黏液，或腹瀉、腹痛、發燒等，或可引發貧血、毒性巨結腸症或腸癌等併發症。」梁醫生說。

過往常會考慮以手術切除發炎的部位來治療UC，但梁醫生指出，若只切除部分大腸，餘下部分有機會再出現UC；但若把大腸全部切除，病人便需要造口。所以現今大部分國家都把手術作為最後的選擇，而以「深度緩解」作為治療的新方向。

「深度緩解主要是臨床緩解+黏膜愈合，」梁醫生說，「而治療方案有多種，因應病情嚴重度不同而有分別，可用的藥物包括抗炎藥物、類固醇、免疫調節劑、生物製劑，以及手術。」

其中的新型藥物生物製劑，可有效達致黏膜愈合。而對於患者來說，最大問題往往是藥費。梁醫生表示，視乎病人情況，生物製劑的費用每年約數萬至十餘萬元。用以治療UC作為「誘導治療」的生物製劑，已被納入藥物名冊，屬「專用藥物」，在特定臨床應用下經專科醫生特別授權使用的藥物，患者必須患有嚴重活性潰瘍性結腸炎，將收取標準費用。

然而，「誘導治療」只包含一個多月的療程，有部分病人卻需較長的生物製劑治療，才能維持深度緩解，避免病情惡化，需要使用這些藥物而有能力負擔費用的病人須自費購買；或需通過審查才能獲取資助。