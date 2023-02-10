余迪偉會見傳媒 稱已原諒艾粒 事件已完結｜憶述前度不堪受歧視輕生

艾粒兩位成員少爺占及當奴，一連四場《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》昨晚在九展開騷，事後商台DJ余迪偉在社交平台分享一張演唱會現場相，可見迪偉赤裸上身浸溫泉的相片在大螢幕上展示，旁邊有「迪偉同你浸溫泉」的字樣。

事實上，多年來艾粒都以「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」等作為搞笑橋段，迪偉在文中怒指「Enough is enough!」表示已經容忍艾粒多年，今次對方未經同意便擅用相片：「呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢？」更指艾粒的行為是性取向及職場歧視。

余迪偉會見傳媒 憶述前度不堪受歧視輕生

余迪偉今日下午會見傳媒，表示自己昨晚並沒有入場觀看艾粒的演唱會，相片是他的一個朋友睇傳來，迪偉形容艾粒的行為是「過分咗」，因為相片未經他同意便使用。迪偉又提到，身邊有很多朋友受到職場欺凌、性別身分認同欺凌等，例如他曾經有一位前度，因為承受不到職場欺凌的壓力，最終燒炭輕生，事件令他多年依然耿耿於懷。

迪偉重申，今次不單是為自己發聲，同時要為所有受歧視的人發聲。對於艾粒的道歉，迪偉表示始終一場同事，當然會原諒他們：「但原諒還原諒，嬲都會完，但歧視係唔會完嘅。」所以他希望則今次的帖文向外界帶出一個訊息：「Hey it’s about time to stop, enough is enough.」希望不會再有下次。

圖片：余迪偉Facebook

已原諒艾粒 事件已經完結

迪偉稱艾粒昨晚已有發送訊息向他道歉，今日亦有在社交平台公開道歉，承諾餘下的場次會取消該環節，日後會更加小心顧及所有人感受。迪偉相信艾粒的道歉是真誠的，不會特別要求二人面對面親自道歉，更想藉著今次發聲，可以幫助更多年輕的同性戀者，「等大家啲路起碼有機會容易啲行。」

迪偉表示艾粒多年來都以他開玩笑，如「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」等，被問到為什麼忍耐多年，至今才發聲？迪偉稱「我覺得係時候要佢stop，唔好再做。」並指不會擔心對方是高層而有機會被「秋後算帳」，應該做的事就要做；迪偉稱公司亦支持自己，認同今次艾粒是過分了。

那之後跟艾粒碰面時會否尷尬？迪偉稱自己不會，因為已面對過太多這類情況，反正職場上有朋友是「Bonus」，這一刻他仍然當艾粒是朋友。

迪偉強調自己不是特別寬宏大量，而是光明磊落，要將事情說出來。他反指如果這些欺凌的情況出現在一些心靈脆弱的人身上，就算不會去到自尋短見，也可能會抑鬱、焦慮，面對不到自己的人生。

迪偉形容對方已道歉，事件已經完結，不需再有任何跟進，也不打算向平機會投訴：「佢哋以後唔好再咁玩，唔好再玩任何人，亦都唔係剩係佢哋，係希望所有人，任何歧視都係唔啱。」