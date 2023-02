余迪偉會見傳媒 稱已原諒艾粒 事件已完結｜憶述前度不堪受歧視輕生

艾粒兩位成員少爺占及當奴,一連四場《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》昨晚在九展開騷,事後商台DJ余迪偉在社交平台分享一張演唱會現場相,可見迪偉赤裸上身浸溫泉的相片在大螢幕上展示,旁邊有「迪偉同你浸溫泉」的字樣。

事實上,多年來艾粒都以「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」等作為搞笑橋段,迪偉在文中怒指「Enough is enough!」表示已經容忍艾粒多年,今次對方未經同意便擅用相片:「呢張相係我IG嘅,有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢?」更指艾粒的行為是性取向及職場歧視。

余迪偉會見傳媒 憶述前度不堪受歧視輕生

余迪偉今日下午會見傳媒,表示自己昨晚並沒有入場觀看艾粒的演唱會,相片是他的一個朋友睇傳來,迪偉形容艾粒的行為是「過分咗」,因為相片未經他同意便使用。迪偉又提到,身邊有很多朋友受到職場欺凌、性別身分認同欺凌等,例如他曾經有一位前度,因為承受不到職場欺凌的壓力,最終燒炭輕生,事件令他多年依然耿耿於懷。

迪偉重申,今次不單是為自己發聲,同時要為所有受歧視的人發聲。對於艾粒的道歉,迪偉表示始終一場同事,當然會原諒他們:「但原諒還原諒,嬲都會完,但歧視係唔會完嘅。」所以他希望則今次的帖文向外界帶出一個訊息:「Hey it’s about time to stop, enough is enough.」希望不會再有下次。

圖片:余迪偉Facebook

已原諒艾粒 事件已經完結

迪偉稱艾粒昨晚已有發送訊息向他道歉,今日亦有在社交平台公開道歉,承諾餘下的場次會取消該環節,日後會更加小心顧及所有人感受。迪偉相信艾粒的道歉是真誠的,不會特別要求二人面對面親自道歉,更想藉著今次發聲,可以幫助更多年輕的同性戀者,「等大家啲路起碼有機會容易啲行。」

迪偉表示艾粒多年來都以他開玩笑,如「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」等,被問到為什麼忍耐多年,至今才發聲?迪偉稱「我覺得係時候要佢stop,唔好再做。」並指不會擔心對方是高層而有機會被「秋後算帳」,應該做的事就要做;迪偉稱公司亦支持自己,認同今次艾粒是過分了。

那之後跟艾粒碰面時會否尷尬?迪偉稱自己不會,因為已面對過太多這類情況,反正職場上有朋友是「Bonus」,這一刻他仍然當艾粒是朋友。

迪偉強調自己不是特別寬宏大量,而是光明磊落,要將事情說出來。他反指如果這些欺凌的情況出現在一些心靈脆弱的人身上,就算不會去到自尋短見,也可能會抑鬱、焦慮,面對不到自己的人生。

迪偉形容對方已道歉,事件已經完結,不需再有任何跟進,也不打算向平機會投訴:「佢哋以後唔好再咁玩,唔好再玩任何人,亦都唔係剩係佢哋,係希望所有人,任何歧視都係唔啱。」