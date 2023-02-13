真實個案　40歲乳癌病人重生記

約40歲的Simy，家族有乳癌病史，自小知道自己會比較容易有乳癌，因此35歲前已每年做一次身體檢查，35歲之後更加密至每半年至9個月檢查一次，也有每月做自我檢查，結果在2021年12月突然摸到右邊乳房有硬塊，她便立即去找醫生檢查。



「見了第一位外科醫生，再檢查證實我乳房內的腫瘤直徑有3.8cm，並且是最惡的HER2陽性乳癌，活躍度很高。醫生建議進行全乳切除手術，並已替我約好手術室，但因3.8cm已屬於比較大，醫生說即使全乳切除仍未必能完全清除。」Simy說，當時她對自己的病還很無知，之後看了很多資料，也加入了一個乳癌病人組織，知道很多情況和她類似的病人，可以先做「術前治療」，然後再做手術，好處是先縮細了腫瘤，令醫生有較大信心進行切除；另一好處是當腫瘤縮得夠細，手術不用切得太盡，有機會保留乳房的皮瓣和乳頭。 「得知了這些資訊後，我找了一位腫瘤科醫生，其後再諮詢另外兩位腫瘤科醫生，三位醫生都作出了『術前治療』的建議。我終於肯定這條路是對的，於是通知外科醫生暫緩手術，先接受術前治療。」



2022年1月，即確診後個多月，Simy接受了第一針術前治療，組合是兩種標靶藥加一種化療藥。完成第二針後，她的腫瘤已縮小了超過一半，到完成第六針（前後共4個半月）再照超聲波，腫瘤已由3.8cm縮小至1.5cm，並順利接受了手術切除。



Simy術後仍接受雙標靶治療，但就無需化療。淋巴也一直沒有異常。標靶藥物沒有明顯的副作用，「對我唯一的影響是皮膚敏感，臉上好像青春期般爆暗瘡，和化療相比，我覺得標靶藥近乎沒有副作用。」

當初她考慮到經濟負擔，曾嘗試轉到醫管局治療，「但手術前，醫管局醫生說政策上不會安排術前雙標靶；到了手術後，醫管局醫生又說由於化驗報告說我切出來的組織仍有0.2cm活躍，會根據這結果為我注射抗體藥物複合體（包含標靶藥及化療）作術後治療。但術前化療藥的副作用令我很辛苦，雖然有0.2cm活躍，但那是在已切走的組織中化驗出來的，我體內並沒發現活躍的腫瘤組織，沒有必要化療，所以我最終也沒有在醫管局接受治療。作為病人，我當然希望醫管局的指引可更靈活一些，根據病人情況作出調節。」

臨床腫瘤科專科醫生張寛耀表示，手術是早期乳癌（一般包括第1-3期）治療的關鍵元素，但若腫瘤較大（如2cm以上）或淋巴結受影響（有淋巴擴散），HER2 陽性或三陰性乳癌患者，現時會建議接受術前輔助治療（簡稱術前治療），以藥物治療先縮小腫瘤，再做手術。他說：「術前治療可能包括化療、標靶藥物或荷爾蒙治療，大部分患者的腫瘤都可以縮小，部分患者在完成術前治療後，腫瘤已完全消失，即使病理檢查亦找不到癌細胞，稱為『病理完全緩解』。以早期HER2陽性乳癌病人為例，現時標準的術前治療是雙標靶加化療，約六成可達至病理完全緩解。」此外，醫生可根據個別病人的腫瘤對術前治療的反應，制訂最合適的術後輔助治療，但一般來說，接受術前雙標靶加化療的患者，手術後就不需要再接受化療。



Simy在術後治療方面，也作出了一個選擇：不再吊藥（靜脈滴注），而是皮下注射。張寛耀醫生表示，療效和靜脈滴注沒有分別，但對病人較方便，「因靜脈滴注雙標靶藥要一先一後，每次合共需花1-2.5小時，所以部分病人會選擇皮下注射，可一次過注射兩種標靶藥，只需5-8分鐘，而入侵性也比靜脈滴注低。」