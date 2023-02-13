尖沙咀｜日本過江龍燒鳥店「燒鳥塚田」首度來港 主打鹿兒島黑薩摩走地雞＋限量供應稀少部位

又多一間日本過江龍到港！來自東京的燒鳥主題店「 燒鳥塚田 Yakitori Tsukada」於尖沙咀開業，香港店更成為餐廳首間海外分店，餐廳提供全雞隻多種部位的雞肉串，除了選用源自日本鹿兒島農場的黑薩摩走地雞之外，還嚴選日本各地的銘柄雞，串燒採用罕見的明爐日本備長炭，香口惹味。

「燒鳥塚田」其中所選用的日本鹿兒島農場黑薩摩雞，以暗紅色的外型聞名，因在放養環境下成長，所以其肉質細膩，油脂分佈均勻，更含有天然的肌苷酸，不論是以煮、焗或刺身方式享用也能帶出不同的滋味。

餐廳以開放式廚房配上柔和燈光，提供13個吧枱式座位。

餐廳提供超過20款雞肉串美食，由師傅全人手工製作，包括雞腿肉、雞胸肉、雞柳、雞頸、雞翼、雞肩膀、雞腱、雞皮、雞肝、雞腎、雞尾、免治雞肉等。另外還有濃香雞湯配免治雞肉、雞白湯拉麵、雞肉茶泡飯等等。雖然雞肉是餐廳主打，不過亦有照顧想試其他美食的食客的需要，例如提供帆立貝串、三元豬柳串、和牛西冷串等海鮮及肉類串燒，以及多種時令蔬菜。另外，餐廳也有限量供應的稀少部位，如含有大量肉筋，口感彈脆的雞腱、每隻雞只有一條，位於雞胸肉和雞翼之間的雞肩、含有頸部軟骨的雞頸肉。

雞腿：採用日本走地雞，肉 質有彈性，雞味濃厚，肉汁飽滿。

自家製月見免治雞肉：使用自家配方做出的免治雞肉，配合日本蛋黃及秘製燒鳥汁，味道香濃。

雞白湯拉麵：用上日本直送熬製8小時以上的走地雞湯作靈魂，配以日本小麥粉製作的拉麵，麵條掛湯煙韌，帶有陣陣麥香。

雞柳

雞尾

雞心

雞肉茶泡飯

濃香雞湯配免治雞肉

帆立貝三文魚籽

和牛西冷

醬油漬忌廉芝士

自家製布甸

串燒套餐提供8串和10串兩款串燒套餐為主，菜式由日籍廚師主理。套餐包含人氣的雞肉串，還有海鮮及豬肉牛肉類串燒。除此之外，亦包含湯品、溫菜、飯麵、甜品。8串精選套餐包括12道菜，當中有濃香雞湯配免治雞肉、雞柳、雞頸、帆立貝三文魚籽、雞腿、生麩磯邊燒、時令蔬菜、三元豬柳、自家製月見免治雞肉、味噌白蘿蔔、雞肉茶泡飯或雞白湯拉麵、夾餡雪糕或自家製布甸；10串精選套餐包括15道菜，含有濃香雞湯配免治雞肉、雞柳、雞胸、帆立貝三文魚籽、雞腿、本日之推薦燒鳥 鹽燒，本日之推薦燒鳥醬燒，生麩磯邊燒、時令蔬菜、和牛西冷、自家製月見免治雞肉、味噌白蘿蔔、沖縄酸拌海蘊、雞肉茶泡飯 或雞白湯拉麵、夾餡雪糕或自家製布甸。



8串精選套餐（共12道菜）$498、10串精選套餐（共15道菜）$698

燒鳥塚田 Yakitori Tsukada

日期：1700-2300（星期二至日）

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心地下 01-03 號舖

電話：2688 6773

查詢：https://instagram.com/yakitoritsukada_hk