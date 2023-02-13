情人節限定！戶戶送聯同多間餐廳推214套餐 買外賣送情人節禮物

適逢情人節來到，大部分餐廳都會乘機推出情侶套餐兼加價，想過一個貼地又飽肚的節日的話，不妨跟愛侶留在家中度過二人世界，說不定更浪漫更溫馨！

今個情人節，戶戶送聯同Between Coffee、Dough Bros、李家及地茂館甜品推出情人節限定214套餐，讓天下愛侶品嚐甜蜜滋味。當中Dough Bros更推出情人節限定紅絲絨爆漿冬甩，浪漫紅色外型配上爆餡流心奶油芝士。

另外地茂館甜品將與戶戶送合作推出兩款精選情人節套餐，凡於優惠期間訂購指定套餐，即可享有9折優惠，再送免費紅豆馬豆糕。

情人節限定套餐

Between Coffee（即日起至2月19日）：套餐包括1份沙律、1份主菜（意粉或飯）及2份飲品，送1份心形餅乾（$214）；

Dough Bros（即日起至2月14日）：套餐包括1份薄餅、1份意大利飯團及2份自選口味靠甩（$214）；

李家（即日起至2月16日）：套餐包括1份午市套餐、1份小食拼盤 (紫菜粉絲卷2條、芝士條2條、年糕香腸串1串、無骨雞4件)、2罐汽水及1份情人節小禮物（$214）；

地茂館甜品（即日起至2月19日）：套餐1包括熱桃膠蛋白杏仁茶1碗、熱招牌蛋白杏仁茶(即叫即做)1碗、免費紅豆馬豆糕1份（$70）、套餐2包括楊枝甘露1碗、芒果班戟2件、免費紅豆馬豆糕1份（$64）。

