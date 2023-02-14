肝癌多因慢性乙肝誘發　及早發現治癒率高

53歲的曾慶章先生是乙型肝炎（乙肝）患者，一向在公立醫院覆診，2018年及2020年亦在公立醫院照過電腦掃描，發現腫瘤愈來愈大，惟當時未有建議治療方法。2022年3月轉往香港港安醫院－荃灣求診，經肝臟顯影劑檢測、照磁力共振，發現肝臟多處有腫瘤。由於腫瘤分佈在不同位置，不適合做微創，要採用傳統開放式肝臟切除手術。曾先生入住低收費病床（按政府批地條款要求，該院提供62張低收費病床供病人使用），手術後6日出院，至今未有復發，每6個月要照電腦掃描及覆診，密切監察進度。

擔任香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管的外科專科醫生馬家榮表示，慢性乙肝是引發原發性肝癌的第一大風險因素。而肝臟切除手術（liver resection /hepatectomy）至今仍是肝癌患者的第一線治療，及早發現用腫瘤並以手術移除，臨床上治癒率可近八成。

肝癌是本地第五大常見癌症，致命率亦排第三高，但大眾仍對之存有不少迷思和誤解，馬醫生逐一拆解如下：

迷思拆解一 : 唔飲酒就唔會患肝癌？

過量飲酒只是其中的高危因素。馬家榮醫生表示，在本地及東亞地區，原發性肝癌大多因慢性乙肝肝炎誘發。根據香港港安醫院－荃灣 肝膽胰臟檢查及治療中心在2022年的臨床數據分析，佔肝膽胰疾病個案總數逾50%的肝癌個案之中，超過九成患者體內曾帶有乙型肝炎病毒，當中男患者佔73%，女患者佔27%，平均年齡在50歲以上，有些更是家庭支柱或工作單位的領袖，部份則正要展開第二人生，卻因患上肝癌而影響本身的生活崗位和籌謀。

迷思拆解二 : 冇症狀即係肝冇生癌？

馬醫生指，臨床上早期腫瘤小於5厘米者一般沒有症狀，因此患者可以毫無任何明顯症狀下發病而不察覺，要體檢/覆檢時才發現腫瘤，並且往往要腫瘤大到撐扯著肝膜時，才可能感到腹痛。這是由於肝臟本身沒有神經線，所以即使受損傷也不會產生疼痛。

迷思拆解三 : 肝癌好難醫番好？

根據香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心的數據，有近七成的肝癌個案，由於及早發現腫瘤而可做手術移除並痊癒，再配合術後綜合療程包括：跨專科醫生團隊緊密監控患者情況及復發風險、針對乙型肝炎病毒的控制、需要時安排介入性治療及免疫治療；另專責護士主理患者的日常護理、服藥、覆診等，能讓康復者加快重回正常生活軋跡。

近年，不少肝臟腫瘤亦可以採用微創手術切除。至於可用與否，取決於腫瘤的大小及位置。此外，若患者體質太過虛弱，或者腫瘤位置不宜進行切除，可以使用射頻或者微波消融術，將癌細胞以熱力摧毁。不少研究發現，若腫瘤體積直徑少於2-3厘米，消融術治療成效可媲美腫瘤切除。

迷思拆解四：肝癌有冇得預防？

肝癌高危人士實踐以下措施，可有效幫助預防肝癌 :

● 乙型肝炎帶病毒者，須每半年做檢查，包括：抽血驗肝功能、甲胎蛋白（肝癌指數），照肝臟超聲波；

● 乙肝患者須按醫生指示接受抗病毒藥物治療，並同時每半年覆診做以上檢查；

● 乙肝肝癌患者，術後須繼績乙肝藥物治療控病，可減少乙肝病毒引發的新腫瘤而造成肝癌復發；

● 避免酒精及不知名中藥的使用；

● 多做運動，減少進食太油膩的食物，以避免嚴重脂肪肝的形成。

病人曾慶章（左）及馬家榮醫生（右）。



