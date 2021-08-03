我的學生常常說，解夢真的很難啊！其實我們的潛意識在夢中所選取的任何角色、物件、環境，甚至乎夢中對話都是有意思的，只要掌握這些符號背後代表的意義，解夢其實不難。好像夢中對話，很多時都能代表發夢者的心聲或看法，務必留意。

最近A君發了一個行山夢，夢中他預備獨自去行山，但中途碰見一位女友人，女友人問A君去哪裏，A君說正準備去行山，女友人說：「我們一起行吧。」於是兩人一齊出發，途中A君想起行山短片欠缺Model，於是問女友人：「你可以做我Model嗎？」女友人問他：「你會放在哪裏？」A君說：「我會將短片放在小巴的車身及椅背。」女友人想了一會便說：「我很害怕上鏡的，都是不好了！」說完便轉身離開。A君很失望，因為女友人十分漂亮，十足倪晨曦一樣，她不肯上鏡太可惜，夢就這樣結束了。

我問A君：「你想起倪晨曦想起甚麼？」他說：「很漂亮，而且有不同的靚樣，造型百變。」至於小巴就想起很貼地，能接觸大眾，很方便快捷。我再問他：「如果這個夢可以讓你繼續發下去，你的理想結局如何？」他說希望女友人最終願意出鏡。 我問他：「最近你有沒有一些事情想去做，但又怕被人評頭品足呢？」原來他最近想開一個行山的YouTube Channel，並想親自上鏡，但又怕被人指指點點，而所以遲遲未實行。

其實夢中的女友人正代表A君，他的理想結局是女友人最終答應出鏡，這反映他潛意識很想落實這計劃，只欠勇氣。而他這個計劃要成功的話，有三個條件：1. 短片內容要方便大眾（user friendly） 。2. 風景拍攝優美。3. 包裝要有新鮮感，正如倪晨曦漂亮得來變化多端，令人滿有驚喜一樣，所以我鼓勵他不如豁出去，拍一條片試水溫，之後再作調整，否則便會錯過實現夢想的機會！

圖片：倪晨曦IG