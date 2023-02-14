Leonor Greyl 情人節推介 天然配方蜂蜜洗髮露及皇牌精華護髮油

法國護髮品牌Leonor Grery藉著情人節，為各位女士精心挑選了兩款護髮產品，包括皇牌精華護髮油（$380/95ml）及蜂蜜洗髮露（$290/120ml）。蜂蜜洗髮露蘊含溫和薰衣草蜂蜜、法國玫瑰及小麥蛋白等96.6%天然成分，能有助幼弱秀髮回復彈性、光澤及豐盈感。

至於皇牌精華護髮油則蘊含97%天然配方，當中包括來自非洲堅果的有機Mongongo油、有機荷荷巴油、有機椰子油、有機葵花籽油及有機芝麻油等多種天然植物精華油，有效解開纏結秀髮，並溶解殘留於頭髮上的造型產品和矽。假如你的髮絲因染髮、漂染或電燙而受損的話，皇牌精華護髮油也能修復。如在游泳前使用，更有效防止海水、泳池氯化物及於日曬時UVA/UVB對秀髮的傷害，讓髮絲顯得更有光澤。

今日情人節，只要購買任何產品滿 $500，可獲贈2件皇牌產品旅行裝「皇牌精華護髮油」 25ml 及「蜂膠精華洗髮露」50ml （限量100套）；購買蜂蜜洗髮露可獲9折（折後$261）、皇牌精華護髮油可獲85折（折後$323）。（查詢：www.facebook.com/leonorgreyl.hk）