澳門酒店2023 ｜10間澳門酒店推介 最平$680晚送$400餐飲券 玩室內跳傘/城市飛索/延遲退房

澳門酒店2023 ｜隨著陸港澳全面通關後，兩岸三地居民開始出發到其他地方來個小旅行。早前編輯亦曾到訪澳門，當日周末上午時分港珠澳大橋香港口岸擠滿等候金巴的來澳人士，最終要等候約60分鐘才能成功登上過境巴士。踏足澳門後，著名手信街官也街亦有大量遊客，某幾間店舖寸步難行，而澳門銀河、澳門威尼斯人和澳門倫敦人等酒店也有不少內地人打卡拍照和「玩返兩手」。事隔3年多，即使未有計劃搭飛機出遠門的話，相信大家亦有興趣先到陸澳走走。今次為各位整理10間最新澳門酒店住宿價格，有數間酒店更是在疫情期間才開業，各位「過大海」可以試試入住新酒店！

澳門酒店2023 ｜精選10間澳門酒店

澳門倫敦人酒店

隨著澳門宣布放寬入境措施，澳門金沙度假區特意推出一系列全新的住宿、餐飲、休閒娛樂及購物體驗，當中包括2021年年初開幕的澳門倫敦人，讓大家可以體驗「小歐洲」的氛圍。澳門金沙度假區由即日起至6月30日，推出專為香港旅客而設的「澳門探索之旅住宿套票」，兩晚住宿由澳門幣$2,196元起。

2021年年初開幕的澳門倫敦人匯聚了5間著名國際酒店，分別為澳門倫敦人酒店、倫敦人御園、澳門康萊德酒店、澳門喜來登大酒店及澳門瑞吉酒店，合共提供超過6,000間酒店客房及套房，以及總面積達120萬平方呎的零售、娛樂消閒、餐飲及會議場地。

澳門倫敦人

入住澳門倫敦人路易套房兩晚住宿，期間可享雙人全日免費通行酒店專屬會所「華庭」，並享用環球自助早餐，包括自選即席烹調菜餚、下午茶、全日小食、多款飲品及黃昏時段限定的雞尾酒、澳門幣300元的度假區消費券、免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店。

澳門倫敦人路易套房

面積達11,840平方呎的澳門倫敦人酒店會所 — 華庭

澳門倫敦人酒店

地址：澳門路氹連貫公路澳門倫敦人酒店

價錢：澳門幣$12,456元起/晚

查詢：https://hk.londonermacao.com/

澳門威尼斯人

住宿套票包括豪華皇室套房兩晚住宿、每日雙人早餐、澳門幣300元的度假區消費券，免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店。

澳門威尼斯人豪華皇室套房

澳門威尼斯人

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

價錢：澳門幣$3,396元起/晚

查詢：https://hk.venetianmacao.com/

澳門巴黎人

入住豪華大床客房兩晚住宿，可享每日雙人早餐、澳門幣300元的度假區消費券、免費巴黎鐵塔7樓及37樓觀景台雙人門票（不適用於公眾假期）以及免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店。

澳門巴黎人豪華客房

澳門巴黎人

地址：澳門路氹金光大道連貫公路澳門巴黎人

價錢：澳門幣$2,676元起/晚

查詢：https://hk.venetianmacao.com/

澳門康萊德酒店

住宿套票包含豪華大床客房兩晚住宿、每日雙人早餐、澳門幣300元的度假區消費券以及免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店。

澳門康萊德酒店豪華客房

澳門康萊德酒店

地址：澳門路氹金光大道連貫公路澳門康萊德酒店

價錢：澳門幣$3,576起/晚

查詢：https://hk.londonermacao.com/hotels/conrad-macao

澳門金沙

住宿套票包括豪華套房兩晚住宿、每日雙人早餐、澳門幣300元的度假區消費券、免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店。

澳門金沙豪華套房

澳門金沙

地址：澳門蒙地卡羅前地203號澳門金沙

價錢：澳門幣$2,196起/晚

查詢：https://tc.sandsresortsmacao.com/

澳門十六浦索菲特酒店

澳門十六浦索菲特酒店位於澳門歷史城區，鄰近新馬路，步行即可抵達大三巴和媽閣廟等世界文化遺產景點。酒店提供408間客房和套房，可飽覽內港堤畔景致，大部分客房足不出戶即可欣賞大三巴牌坊。今年酒店推出2個「菲」常禮遇，每晚澳門幣$1,300起，即可入住酒店客房兼享用其他設施或美饌。

澳門十六蒲索菲特酒店

現凡預訂「世界文化遺產景觀」客房1晚，即可享「世界文化遺產」主題歡迎禮品、暢享戶外花園泳池、池畔健身中心兼送免費泊車，每晚售價為澳門幣$1,300起。

世界文化遺產景觀大牀客房

世界文化遺產主題歡迎禮品

預訂「法式浪漫客房套餐」，即可享澳門十六浦索菲特客房住宿1晚、次日海風餐廳雙人自助早餐、香檳或氣泡酒1瓶 （750ml）、浪漫歡迎禮品1份（玫瑰花+巧克力）、暢享戶外花園泳池、池畔健身中心、免費泊車，以及延遲退房至下午2時，每晚售價為澳門幣$1,680起。

海風餐廳早餐

戶外花園泳池

池畔健身中心

澳門十六浦索菲特酒店

地址：澳門內港巴素打爾古街

價錢：澳門幣$1,300起/晚

電話：+853 8861 7312

查詢：https://www.ponte16.com.mo/tc/

永利皇宮

現凡預訂「瑰麗皇宮之旅」，即可以入住皇宮客房（特大牀或雙牀）住宿、免費使用上網服務及尊享觀光纜車無限次搭乘，每晚房價由澳門幣$2,899起不等。

皇宮客房（特大牀）

假如想品嚐自助早餐的話，則可預訂「悠享晨光時刻」，入住尊尚住宿、每晚每房可享咖啡苑雙人自助早餐、同樣免費使用上網服務及觀光纜車無限次搭乘，Wynn Insider可延遲退房至下午2時，每晚房價$3,099起。

咖啡苑

永利皇宮

地址：澳門路氹體育館大馬路

價錢：澳門幣$2,899起/晚

電話：+853 8889 3888

查詢：http://www.wynnpalace.com/tc

澳門葡京人

澳門葡京人於2021年開幕，整體設計參考並重塑了澳門人集體回憶的經典地標，以「懷舊澳門區」及「未來澳門區」為旅客帶來新的旅遊體驗。葡京人酒店一共提供3大主題合共820間客房，當中包括葡京人、LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO及Maison L’OCCITANE。酒店更設有室內跳傘、澳門飛索、戲院、夜市，即將也會推出東望洋電動卡丁車，除住宿和餐飲外，為大家帶來更多娛樂體驗。

澳門葡京人結集了懷舊和未來元素

室內跳傘

世界第3長的城市滑索，長388米，時速可達每小時55公里。

最近澳門葡京人推出「歡樂時光住宿套票」，由即日起至3月31日，可以用每晚澳門幣$680起，入住葡京人高級客房住宿1晚、免費自助泊車和無綫網絡，以及每晚澳門幣$400餐飲消費券於酒店內品嚐各款美食。

葡京人以現代風格揉合1960年代的澳門，共提供574間客房及套房，客房設計融合了舊式商店鐵閘裝置及澳門舊照等，呈現澳門從過去到現在的演變。

葡京人高級客房

葡京人

地址：澳門路氹溜冰路

價錢：澳門幣$680起/晚

電話：+853 8882 6888

查詢：https://www.lisboetamacau.com/zh-hant/

LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

喜歡LINE FRIENDS的話一定不能錯過全球首間LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO酒店，酒店提供82間客房和套房，為入住客人打造與LINE FRIENDS角色於充滿異國情調的客房中共聚的難忘體驗。酒店共有3種風格主題客房，分別為「BROWN 主題房」、「CONY 主題房」 和 「LINE FRIENDS 主題房」。

由即日起至3月31日，可以以澳門幣$1,388起購買「WOW STAYCATION」住宿套票，入住高級露台客房、享用燊哥冰室雙人早餐、免費燊哥冰室雙球雪糕、每晚澳門幣$200餐飲消費額、入住期間免費自助泊車、免費無線網絡，以及延遲退房至下午1時。

BROWN主題房 — 高級客房

BROWN主題房

LINE FRIENDS 高級豪華客房（CONY主題、面積約70平方米）

LINE FRIENDS 高級露台客房

LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

地址：澳門路氹溜冰路

價錢：澳門幣$1,388起/晚

電話：+853 8882 6888

查詢：https://bit.ly/3XScjQ5

Maison L’OCCITANE

全球首間L’OCCITANE主題酒店Maison L’OCCITANE，以品牌的發源地 — 法國南部普羅旺斯為設計，提供164間客房及套房，房間的設計靈感取自L’OCCITANE具標誌性的天然植物成分，分別為蠟菊、馬鞭草、櫻花及乳木果。

即日起至3月31日，可以以澳門幣$880起入住Maison L’OCCITANE高級客房住宿1晚、每晚提供澳門幣$400餐飲消費券、澳門幣$200零售消費券、入住期間免費自助泊車和免費無線網絡。

Maison L’OCCITANE高級客房

Maison L’OCCITANE高級客房

Maison L’OCCITANE

地址：澳門路氹溜冰路

價錢：澳門幣$880起/晚

電話：+853 8882 6888

查詢：https://bit.ly/415cYjG