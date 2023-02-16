【激光去斑需要知道的二、三事（上） – 色斑形成主因】

激光去斑一直都是客人查詢度最高的療程之一，色斑形成因素很多，除了基因遺傳以外，亦有可能是平常護理防曬不足，以致經常接觸紫外線，皮膚細胞就會自動分泌出黑色素，以抵禦外來的紫外線，令其無法穿透皮膚對組織細胞造成侵害。長期大量黑色素積聚在皮膚底層，同時新陳代謝又來不及排走，從而形成各種色斑，大致分為雀斑、太陽斑、咖啡斑及荷爾蒙斑。

雀斑：屬表皮層色斑，主要因遺傳及被陽光照射引起，大細約芝麻至飯粒，呈淡咖啡色，表面平滑，多數出現於額頭、臉頰和鼻樑位置。 太陽斑：又名曬斑，是一種長期接觸紫外線而引起的色斑，屬於表皮層色斑，顏色為咖啡色，表面平滑，面積較大，出現位置與雀斑相近。 咖啡斑：又稱牛奶斑，表面平滑，屬表皮層色斑，多數比較淺色，少數深啡色的，可以分布在身體任何部位，面積大小與生長位置因人而異。成因與紫外線無關，屬於遺傳性的皮膚病，算是胎記的一種。 荷爾蒙斑：又稱黃褐斑，可分佈於表皮層及真皮層， 成因與遺傳、曬太陽或荷爾蒙分泌異常有關，特別當懷孕、更年期、服用避孕藥，都會誘發荷爾斑的形成，顏色由淺到深啡色，大片網狀型的分布，形狀對稱，色斑的邊界模糊不清，常見於臉部的受光位置，屬於比較深層的色斑。

陽光中的紫外線是會引起色斑成形的主因，同時各種光線之中亦存在紫外線，因此即使我們沒有進行戶外活動，接觸陽光，但長期暴露在手機、平板、電腦等電子產品

這種藍光屏幕面前，同樣會誘發黑色素沉澱，而形成各種色斑。解決色斑問題，採取激光去斑故知然快、狠、準，亦絕對可以有效減淡黑色素引致的色斑問題，但平常護理的防曬亦要做到位，絕不能鬆懈！

之前推薦了不少防曬，有興趣的讀者可查看相關文章，下篇會詳細解説激光去斑注意事項，記得留意。

作者：Angel Ho擁有自己的專屬護膚品牌，專注研究各類護膚產品、美容儀器、療程超過10年，此欄會和大家分享自己多年研習的美肌心得。

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