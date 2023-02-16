本地素肉品牌「植廚 Plant Sifu」聯乘送餐品牌「NOSH 」 推綠色美食外送｜指定期間享85折優惠

本地研發及生產素肉品牌「植廚 Plant Sifu™」首度進軍送餐市場！品牌將於2023年2月9日至4月30日期間，與健康營養餐計劃外送品牌「NOSH」 合作，讓大家即使安坐家中或辦公室，都可以享受到每日新鮮製作的「綠色」美食外送！指定期間更有85折優惠！

綠色美食外送 指定期間享85折優惠

「NOSH VEGGIE」（素食）及「NOSH FLEXI」（彈性素食）的週間主題餐單將加入一系列以「植廚 Plant Sifu™」素豬肉入饌的新菜式，由「NOSH」的資深廚師團隊傾力設計多款素肉菜式，當中必試的選擇有以「植廚Plant Sifu™ 梅頭肉餡」製作的菜式，肉餡以專利認證的高纖、低卡的蒟蒻技術AROMAX™ 研製，利用百分百植物成份仿製肥豬肉的油香，打造細膩的素肉滋味。

由即日起至2023年3月10日，顧客凡訂購「NOSH VEGGIE」及「NOSH FLEXI」主題餐單（網址：www.nosh.hk），並輸入一次性使用的專屬優惠碼「NOSHSIFU」，即可享85折優惠！

「植廚 Plant Sifu」及「NOSH」合作推新菜式

「NOSH VEGGIE」及「NOSH FLEXI」的主題餐單將於推廣期間，每週加入兩至三款「植廚 Plant Sifu™」菜式（一天三餐的三天餐單計劃，定價為每天港幣274元起），菜式匯聚中、西、日、韓、墨西哥等美食特色，特別推介「泰式羅勒植廚 Plant Sifu™素肉配碎米飯碗」、「香草炒植廚 Plant Sifu™素肉碎配蘑菇薯蓉」、「墨西哥辣椒植廚 Plant Sifu™素肉醬藜麥糙米飯」及「植廚 Plant Sifu™素漢堡扒配日式咖喱飯」等。

「植廚 Plant Sifu™」以華人飲食文化作核心概念，兩位創辦人梁毓強博士（Dr. Andrew Leung）及吳卓軒先生（Joshua Ng）一直致力打造好食健康及可持續發展的素肉產品，而今次在「NOSH」團隊的精彩演繹下，素肉結合多款超級食物，如蒟蒻麵、藜麥及穀物飯等，成就營養豐富又不失美味的傑作。

至於專營健康營養餐計劃的送餐品牌「NOSH」，理念與「植廚 Plant Sifu™」一致，堅持以可持續發展的方式為大家提供新鮮、有營、美味的餐單；品牌的餐盒亦選用可生物降解材質製造。為協助顧客達至不同的健康目標，每份「NOSH」菜式都會明確地列出卡路里指標，提供均衡飲食。